Ірина Мудра: заморожені російські активи — це тест для міжнародної справедливості

Україна вже третій рік захищає не лише власну територію, а й самі принципи міжнародного права, заявила заступниця керівника Офісу Президента України Ірина Мудра під час конференції Money for Victory: Make Russia Pay 2025. Вона наголосила, що питання заморожених російських активів — це не лише про гроші, а насамперед про те, чи здатна міжнародна система забезпечити справжню відповідальність.

"Це тест — чи буде агресія вигідною"

"Заморожені російські активи — це не лише про гроші. Це тест, чи здатна міжнародна система забезпечити справжню відповідальність або ж агресія стане вигідною", — зазначила Мудра.

Україна ж пропонує практичне рішення — перетворити ці активи на інструменти оборони, відновлення та компенсацій.

"Україна вже створила чітку архітектуру репарацій — Міжнародний компенсаційний механізм для України", — пояснила вона.

До цього механізму входять три ключові елементи:

Реєстр збитків для України , який уже працює та налічує понад 60 000 заяв від фізичних і юридичних осіб, постраждалих від війни;

, який уже працює та налічує понад 60 000 заяв від фізичних і юридичних осіб, постраждалих від війни; Міжнародна комісія з розгляду претензій для України , яка розглядатиме заяви та ухвалюватиме рішення щодо компенсацій. Її офіційне створення заплановано після дипломатичної конференції в Гаазі 16 грудня, де буде ухвалено Відкриту конвенцію про створення Комісії;

, яка розглядатиме заяви та ухвалюватиме рішення щодо компенсацій. Її офіційне створення заплановано після дипломатичної конференції в Гаазі 16 грудня, де буде ухвалено Відкриту конвенцію про створення Комісії; Компенсаційний фонд, який фінансуватиме виплати за рішеннями Комісії після отримання внесків від міжнародних партнерів.

"Репарації мають стати юридично зобов’язуючим актом"

"Наша мета — зробити процес відновлення не політичним жестом, а юридично зобов’язуючим актом. Кожна заява — це доказ. Кожен доказ — аргумент, чому російські активи мають бути спрямовані на відшкодування збитків Україні", — наголосила Мудра.

Вона також відзначила ініціативу Reparation Loan Єврокомісії, підтриману Німеччиною, Францією та Великою Британією.

"Це практичний і давно очікуваний крок уперед. Ініціатива не передбачає конфіскації активів, але дозволяє використовувати прибутки від заморожених російських суверенних активів як заставу для фінансування оборонних і відновлювальних потреб України", — підсумувала Ірина Мудра.

Нагадаємо, раніше лідери Великої Британії, Франції та Німеччини домовилися використовувати заморожені російські активи для підтримки України.

Володимир Зеленський також заявляв, що Україна використовуватиме заморожені російські активи для захисту від атак окупантів.