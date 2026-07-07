Прокуратура показала кімнату тортур, де утримували Анастасію Березовську

Анастасія Березовська. Фото: колаж Новини.LIVE

Анастасія Постоєнко Редактор стрічки новин

Спільна операція Національної поліції, СБУ та Офісу Генпрокурора дозволила затримати двох чоловіків, яких вважають причетними до вбивства підозрюваної у резонансному злочині на території Князівства Монако. Під час обшуків у одного із затриманих, а саме експравоохоронця, виявили підвал, який був облаштований як кімната тортур, а слідство встановило фінансовий зв'язок між фігурантами та вбитою через регулярні криптовалютні перекази.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на дані СБУ, Нацполіції України та Офісу Генерального прокурора України.

Прокуратура повідомила нові деталі щодо вбивства ймовірної терористки в Монако

Правоохоронці повідомили, що згідно з даними слідства, Анастасія Березовська повернулася на територію України 1 липня 2026 року. Цього ж дня вітчизняні правоохоронні органи розпочали досудове розслідування, адже жінку уже офіційно розшукували правоохоронці Князівства Монако.

Оперативники негайно розпочали відстежувати маршрути пересування Березовської та встановлювати коло її контактів після перетину кордону. З'ясувалося, що в Україні вона підтримувала зв'язок зі своїми родичами та ще двома чоловіками.

Один із них виявився колишнім співробітником правоохоронної системи, а інший — чинним працівником Головного управління розвідки Міноборони. Слідчі зацікавилися цими особами, оскільки вони викрили неодноразові банківські та криптовалютні перекази з їхніх рахунків на користь Березовської. Спочатку слідство відпрацьовувало версію, що ці чоловіки могли бути причетними до підготовки замаху в Монако.

Однак під час проведення невідкладних розшукових дій ситуація кардинально змінилася. Співробітник ГУР МОУ зізнався, що саме він разом із колишнім правоохоронцем убив Березовську. За словами фігуранта, його керівництво нічого не знало про контакти з розшукуваною жінкою та фінансові транзакції, а всі дії він вчиняв виключно на власний розсуд. Спираючись на покази співучасника, силовики провели слідчий експеримент і знайшли тіло Березовської з вогнепальними пораненнями в голову. Поруч також виявили пістолетні гільзи. Крім того, під час обшуку в будинку колишнього силовика слідчі натрапили на специфічне підвальне приміщення, яке візуально нагадувало кімнату тортур.

Наразі обох фігурантів затримано, їм готують офіційне повідомлення про підозру у вчиненні вбивства за попередньою змовою групою осіб.

"Уся наявна в українських правоохоронців інформація надана слідчим органам Князівства Монако. Офіс Генерального прокурора перебуває у тісній взаємодії з правоохоронними органами Князівства Монако. Правоохоронні органи встановлюють замовників та інших фігурантів замаху на вбивство родини в Монако. Досудове розслідування здійснює Національна поліція України за оперативного супроводу контррозвідки СБУ та особистого сприяння начальника ГУР МОУ Олега Іващенка", — заявили в СБУ.

Як раніше повідомляли Новини.LIVE, у справі про замах на Вадима Єрмолаєва, що стався в Монако 29 червня, з'явилися нові резонансні подробиці. Стало відомо, що 6 липня під Києвом знайшли тіло головної підозрюваної у цьому злочині — 39-річної громадянки України Анастасії Березовської, яку раніше оголосили у міжнародний розшук через Інтерпол. За наявною інформацією, жінку було вбито, а її тіло виявили захованим у землі.

Хоча спочатку інцидент у Монако кваліфікували як теракт, французькі та місцеві слідчі згодом переглянули цю версію, схиляючись до того, що це був ретельно спланований замовний замах, який, можливо, був пов'язаний із кримінальними розбірками. Вибухівку, начинену металевими елементами, було дистанційно активовано біля будинку бізнесмена. Сам Єрмолаєв наразі прийшов до тями і лікується у шпиталі в Марселі, проте його супутниця Анна Насобіна досі перебуває у вкрай важкому стані після ампутації ніг. Слідство продовжує перевіряти версії, які пов'язують цей напад із бізнес-імперією Єрмолаєва.