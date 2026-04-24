Поставив на Мадяра: як компанія зятя Орбана заробила на виборах

Віктор Орбан. Фото: REUTERS/Bernadett Szabo

Парламентські вибори Угорщині принесли неочікувані прибутки родині колишнього прем'єра. Івестиційна компанія, пов'язана із зятем Віктора Орбана, заробила мільйони, поставивши на його поразку та перемогу опозиційної партії "Тиса" на виборах 12 квітня.

Новини.LIVE з посиланням на Bloomberg.

Зять Віктора Орбана зробив ставку на його програш на виборах

Поразка Віктора Орбана на парламентських виборах 12 квітня 2026 року стала вигідною інвестицією для його власної родини. Фонд управління активами групи Equilor, який контролюється Іштваном Тіборчем, чоловіком старшої доньки Орбана, отримав значні прибутки, зробивши ставку на програш політика. Але з'ясувалося, Equilor Asset Management ще до голосування сформувала накопичення в угорських державних облігаціях та місцевих акціях і свідомо очікувала зміну політичного курсу країни.

Цілковита перемога опозиційної партії "Тиса" на чолі з Петером Мадяром (яка здобула конституційну більшість зі 138 мандатами) спровокувала справжній бум на фінансових ринках Угорщини. Інвестори позитивно відреагували на обіцянки нової влади відновити стосунки з ЄС та розпочати підготовку до переходу на євро. Через це фондовий індекс Будапешта BUX злетів до історичного максимуму, а дохідність державних облігацій суттєво впала.

Керівництво Equilor AM відверто визнало, що їхні розрахунки базувалися саме на приході опозиції.

Читайте також:

"Ми очікували, що "Тиса" стане явним переможцем, і позиціонували себе відповідно", — заявив головний інвестиційний директор компанії Аттіла Сабо.

Окрім того, журналісти вказали, що стався глибокий розкол навіть серед угорських еліт: поки Орбан боровся за збереження влади, його найближчі родичі через непрозорі офшорні структури та бутікові інвестфонди фактично заробляли на завершенні його епохи.

Зазначимо, що попри опитування в Угорщині, де стало відомо, що Орбан втрачає популярність, у США заявили про його цілковиту підтримку. Так Дональд Трамп побажав йому перемоги. Окремо віце-президент США Джей Ді Венс заявляв, що Америка підтримує Орбана, бо нібито "протистоїть бюрократії в ЄС". Але він ухилився від коментування скандалу тісних зв'язків Орбана з Кремлем.

У мережу злили стенограму, де Віктор Орбан спілкувався з кремлівським диктатором Володимиром Путіним, побіцявши йому всебічну підтримку. Також він гарантував свою "лояльність" до нього. Раніше в ЄС навіть подумували усунути Угорщину від участі в чутливих переговорах, оскільки існувала підозра, що Віктор Орбан зливає секретні дані в Росію.

Додамо, що Віктор Орбан використовував брудні політичні прийоми напередодні виборів. Він фінансував й поширював пропаганду про Володимира Зеленського й критикував видачу допомоги Україні.