Поставил на Мадьяра: как компания зятя Орбана заработала на выборах

Виктор Орбан. Фото: REUTERS/Bernadett Szabo

Парламентские выборы Венгрии принесли неожиданные прибыли семье бывшего премьера. Инвестиционная компания, связанная с зятем Виктора Орбана, заработала миллионы, поставив на его поражение и победу оппозиционной партии "Тиса" на выборах 12 апреля.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Bloomberg.

Зять Виктора Орбана сделал ставку на его проигрыш на выборах

Поражение Виктора Орбана на парламентских выборах 12 апреля 2026 года стало выгодной инвестицией для его собственной семьи. Фонд управления активами группы Equilor, который контролируется Иштваном Тиборчем, мужем старшей дочери Орбана, получил значительные прибыли, сделав ставку на проигрыш политика. Но выяснилось, Equilor Asset Management еще до голосования сформировала накопления в венгерских государственных облигациях и местных акциях и сознательно ожидала смену политического курса страны.

Полная победа оппозиционной партии "Тиса" во главе с Петером Мадяром (которая получила конституционное большинство со 138 мандатами) спровоцировала настоящий бум на финансовых рынках Венгрии. Инвесторы положительно отреагировали на обещания новой власти восстановить отношения с ЕС и начать подготовку к переходу на евро. Из-за этого фондовый индекс Будапешта BUX взлетел до исторического максимума, а доходность государственных облигаций существенно упала.

Руководство Equilor AM откровенно признало, что их расчеты базировались именно на приходе оппозиции.

Читайте также:

"Мы ожидали, что "Тиса" станет явным победителем, и позиционировали себя соответственно", — заявил главный инвестиционный директор компании Аттила Сабо.

Кроме того, журналисты указали, что произошел глубокий раскол даже среди венгерских элит: пока Орбан боролся за сохранение власти, его ближайшие родственники через непрозрачные оффшорные структуры и бутиковые инвестфонды фактически зарабатывали на завершении его эпохи.

Отметим, что несмотря на опрос в Венгрии, где стало известно, что Орбан теряет популярность, в США заявили о его полной поддержке. Так Дональд Трамп пожелал ему победы. Отдельно вице-президент США Джей Ди Вэнс заявлял, что Америка поддерживает Орбана, потому что якобы "противостоит бюрократии в ЕС". Но он уклонился от комментирования скандала тесных связей Орбана с Кремлем.

В сеть слили стенограмму, где Виктор Орбан общался с кремлевским диктатором Владимиром Путиным, пообещав ему всестороннюю поддержку. Также он гарантировал свою "лояльность" к нему. Ранее в ЕС даже подумывали отстранить Венгрию от участия в чувствительных переговорах, поскольку существовало подозрение, что Виктор Орбан сливает секретные данные в Россию.

Добавим, что Виктор Орбан использовал грязные политические приемы накануне выборов. Он финансировал и распространял пропаганду о Владимире Зеленском и критиковал выдачу помощи Украине.