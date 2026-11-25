Енергетики ДТЕК розбирають завали на ТЕС після російського удару. Фото: Reuters

Україна зможе оперативніше закуповувати устаткування для ремонту понівеченої ворогом енергосистеми завдяки черговому траншу від Норвегії. Країна спрямувала до профільного фонду ще 46,3 млн євро. Наразі сукупний розмір її фінансової підтримки сектору вже сягнув 255,6 млн євро.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на заяву міністра енергетики України Дениса Шмигаля.

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Партнери України допомагають відновлювати енергетику

Як зазначив Міністр енергетики України Денис Шмигаль, регулярна фінансова допомога партнерів дозволяє енергокомпаніям швидко закривати критичні потреби в обладнанні та утримувати стабільну роботу мережі.

"Вдячні Норвегії за незмінну солідарність з Україною. Така підтримка дає змогу оперативно знаходити й закуповувати обладнання для потреб енергетичних компаній та відновлювати роботу енергосистеми. Кожен такий внесок — це наша спроможність протистояти російському енергетичному терору та забезпечувати українців світлом і теплом", — наголосив Денис Шмигаль.

Обсяги фінансової допомоги від Норвегії

Цього разу норвезька сторона поповнила Фонд підтримки енергетики України на 46,3 млн євро. З урахуванням нового переказу сукупний обсяг коштів, які Норвегія вже виділила на підтримку українського енергетичного сектору, досяг 255,6 млн євро.

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Новини.LIVE повідомляли, що російські війська продовжують систематично бити по українській енергетиці, зокрема повторно атакують об'єкти вже тоді, коли там працюють ремонтні бригади. За оцінкою енергетичного експерта Андріана Прокіпа від 23 листопада, РФ намагається відрізати окремі міста від загальної мережі.

На тлі цих атак увечері 23 листопада Володимир Зеленський зібрав нараду щодо захисту енергооб'єктів, де визначили першочергові потреби галузі на найближчі тижні.

Водночас на засіданні Радбезу ООН заступник постпреда США Ден Негреа закликав Київ і Москву припинити удари по енергетиці й ланцюгах постачання продовольства, наголосивши на потребі безпечного судноплавства в Чорному морі.

В середу, 25 листопада, російська армія втретє за місяць масовано атакувала теплоелектростанцію ДТЕК. Внаслідок обстрілу обладнання зазнало суттєвих руйнувань, а сама станція повністю зупинила виробництво електроенергії.