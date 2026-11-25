Энергетики ДТЭК расчищают завалы на ТЭС после российского удара. Фото: Reuters

Украина сможет оперативнее закупать оборудование для ремонта поврежденной врагом энергосистемы благодаря очередному траншу от Норвегии. Страна направила в профильный фонд еще 46,3 млн евро. На данный момент совокупный объем ее финансовой поддержки сектора уже достиг 255,6 млн евро.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление министра энергетики Украины Дениса Шмыгаля.

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Партнеры Украины помогают восстанавливать энергетику

Как отметил министр энергетики Украины Денис Шмыгаль, регулярная финансовая помощь партнеров позволяет энергокомпаниям быстро удовлетворять критические потребности в оборудовании и поддерживать стабильную работу сети.

"Благодарим Норвегию за неизменную солидарность с Украиной. Такая поддержка позволяет оперативно находить и закупать оборудование для нужд энергетических компаний и восстанавливать работу энергосистемы. Каждый такой вклад — это наша способность противостоять российскому энергетическому террору и обеспечивать украинцев светом и теплом", — подчеркнул Денис Шмыгаль.

Объемы финансовой помощи от Норвегии

На этот раз норвежская сторона пополнила Фонд поддержки энергетики Украины на 46,3 млн евро. С учетом нового перевода совокупный объем средств, которые Норвегия уже выделила на поддержку украинского энергетического сектора, достиг 255,6 млн евро.

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Новини.LIVE сообщали, что российские войска продолжают систематически наносить удары по украинской энергетике, в частности повторно атакуют объекты уже тогда, когда там работают ремонтные бригады. По оценке энергетического эксперта Андриана Прокипа от 23 ноября, РФ пытается отрезать отдельные города от общей сети.

На фоне этих атак вечером 23 ноября Владимир Зеленский созвал совещание по вопросам защиты энергообъектов, на котором были определены первоочередные потребности отрасли на ближайшие недели.

В то же время на заседании Совбеза ООН заместитель постоянного представителя США Дэн Негреа призвал Киев и Москву прекратить удары по энергетике и цепочкам поставок продовольствия, подчеркнув необходимость безопасного судоходства в Чёрном море.

В среду, 25 ноября, российская армия в третий раз за месяц подвергла массированной атаке теплоэлектростанцию ДТЭК. В результате обстрела оборудование понесло существенные повреждения, а сама станция полностью остановила производство электроэнергии.