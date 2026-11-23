Володимир Зеленський проводить нараду. Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Президент України Володимир Зеленський повідомив про проведення наради, присвяченої захисту енергетичної інфраструктури та подоланню наслідків російських ударів. За його словами, учасники визначили першочергові потреби галузі на найближчі тижні, зокрема щодо регуляторних рішень, фінансування, постачання обладнання та кадрового забезпечення.

Про це глава держави написав у соцмережах, передає Новини.LIVE.

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Які питання обговорили під час наради щодо енергетики

Під час зустрічі заслухали доповіді глави уряду Сергія Корецького та міністра енергетики Дениса Шмигаля щодо строків відновлення електропостачання в Одесі та області, Запоріжжі та області, на Харківщині, Полтавщині й Сумщині.

Глава уряду Сергій Корецький. Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Міністр енергетики Денис Шмигаль. Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Також обговорили ситуацію та проблеми в Дніпропетровській області.

Повідомлення Зеленського. Фото: скриншот

Президент зазначив, що частину напрацьованих рішень наразі не розголошуватимуть через постійні російські атаки на енергетичну інфраструктуру. За його словами, російські військові стежать за технічними рішеннями, які допомагають українській енергосистемі.

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Крім того, генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко представив пропозиції щодо енергетики, інфраструктури та організації роботи в Києві. Зеленський наголосив, що уряд готовий максимально підтримувати їх реалізацію, та очікує сприяння з боку міської влади:

"Максимально об’єднуємо можливості уряду, державних енергетичних компаній та приватного енергетичного сектору. Дякую фахівцям Укренерго та ДТЕК за скоординовану роботу".

Як повідомляли Новини.LIVE, Володимир Зеленський заявив, що російські війська завдають повторних ударів по енергетичних об’єктах саме тоді, коли там тривають відновлювальні роботи. Президент наголосив, що така тактика створює додаткову небезпеку для енергетиків.

Раніше Зеленський заявив, що російські війська змінили тактику ударів по енергетичній інфраструктурі та намагаються зруйнувати мережі й лінії електропередач, щоб позбавити електропостачання цілі регіони. За його словами, українські військові вже отримали конкретні завдання для протидії новим діям окупантів.