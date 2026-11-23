Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Російські війська продовжують атакувати енергетичну інфраструктуру України. Окупанти завдають повторних ударів по об'єктах, коли там працюють ремонтні бригади. Президент Володимир Зеленський також висловився про перспективи відновлення відносин між українцями та росіянами.

Про це глава держави розповів в інтерв'ю Бенджаміну Гаву, інформує Новини.LIVE.

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Зеленський про повторні атаки РФ на енергооб'єкти

За словами Володимира Зеленського, російські військові вичікують, поки після першого удару фахівці почнуть відновлювати пошкоджену інфраструктуру. Коли ремонтні бригади стають до роботи, окупанти знову атакують те саме місце.

Президент наголосив, що така тактика створює додаткову небезпеку для енергетиків, які намагаються якомога швидше відновити пошкоджені об'єкти.

Зеленський про відносини між українцями та росіянами

Під час інтерв'ю президент також відповів на запитання про те, чи можуть українці та росіяни відновити дружні відносини після встановлення миру.

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Зеленський пояснив, що причиною нинішнього ставлення між народами є російська агресія проти України.

"Між українцями та росіянами зараз панує повна ненависть", — заявив глава держави.

Новини.LIVE інформували, що Володимир Зеленський заявив, що протягом останнього століття Росія постійно становила загрозу для інших держав. За його словами, змінювалися лише форми протистояння — від холодної війни до збройних конфліктів. Президент наголосив, що немає підстав очікувати, що РФ стане мирною країною в найближчі роки.

Також ми повідомляли, що за словами Зеленського, Україна неодноразово пропонувала Росії кроки для зниження інтенсивності бойових дій. Однак Москва не надала жодної мирної відповіді на ці ініціативи. Президент наголосив, що Україна продовжить захищати свою незалежність і європейський спосіб життя.