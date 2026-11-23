Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Российские войска продолжают наносить удары по энергетической инфраструктуре Украины. Оккупанты наносят повторные удары по объектам, когда там работают ремонтные бригады. Президент Владимир Зеленский также высказался о перспективах восстановления отношений между украинцами и россиянами.

Об этом глава государства рассказал в интервью Бенджамину Гаву, сообщает Новини.LIVE.

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Зеленский о повторных атаках РФ на энергообъекты

По словам Владимира Зеленского, российские военные выжидают, пока после первого удара специалисты начнут восстанавливать поврежденную инфраструктуру. Когда ремонтные бригады приступают к работе, оккупанты вновь атакуют то же самое место.

Президент подчеркнул, что такая тактика создает дополнительную опасность для энергетиков, которые пытаются как можно быстрее восстановить поврежденные объекты.

Зеленский об отношениях между украинцами и россиянами

Во время интервью президент также ответил на вопрос о том, смогут ли украинцы и россияне восстановить дружеские отношения после установления мира.

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Зеленский пояснил, что причиной нынешнего отношения между народами является российская агрессия против Украины.

"Между украинцами и россиянами сейчас царит полная ненависть", — заявил глава государства.

Новини.LIVE сообщали, что Владимир Зеленский заявил, что на протяжении последнего столетия Россия постоянно представляла угрозу для других государств. По его словам, менялись лишь формы противостояния — от холодной войны до вооруженных конфликтов. Президент подчеркнул, что нет оснований ожидать, что РФ станет мирной страной в ближайшие годы.

Также мы писали, что, по словам Зеленского, Украина неоднократно предлагала России меры по снижению интенсивности боевых действий. Однако Москва не дала ни одного мирного ответа на эти инициативы. Президент подчеркнул, что Украина будет и дальше защищать свою независимость и европейский образ жизни.