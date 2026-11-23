Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: facebook.com/zelenskyy.official

В течение последнего столетия Россия постоянно представляла угрозу для других государств, меняя лишь формы противостояния. Поэтому нет оснований ожидать, что Москва изменит свою политику и станет мирной страной в ближайшие годы.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления перед делегатами Парламентской ассамблеи НАТО, сообщает Новини.LIVE.

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Зеленский оценил угрозу со стороны России

Глава государства призвал оценивать Россию с учетом ее истории за последние сто лет. По его словам, лишь отдельные периоды могли быть исключениями, когда Москва не представляла непосредственной угрозы.

В то же время характер противостояния менялся — от холодной войны до торговых, идеологических и вооруженных конфликтов.

"Холодные войны, гибридные войны, торговые войны, идеологические войны, горячие войны — разные формы, но всегда войны, всегда угрозы", — подчеркнул Зеленский.

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Изменится ли Россия в ближайшие годы

Президент также заявил, что нет оснований рассчитывать на изменение российской политики в краткосрочной перспективе. По его словам, даже через год или пять лет РФ не обязательно станет другим государством.

"И нет никаких оснований полагать, что Россия станет другой страной через год или пять лет", — подытожил глава государства.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Украина десятки раз предлагала России меры по снижению интенсивности боевых действий, однако Москва не дала ни одного мирного ответа. Тем не менее, по словам президента Зеленского, Украина уверена в своей способности защитить государственность.

Также СБУ и Силы обороны Украины провели операцию у берегов Ливии. Украинские морские дроны потопили российский корвет "Меркурий" и боевой вертолёт Ка-27, а также поразили сухогруз MV ANGARA, который перевозил вооружение.