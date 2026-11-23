Президент України Володимир Зеленський. Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Росія протягом останнього століття постійно становила загрозу для інших держав, змінюючи лише форми протистояння. Тому немає підстав очікувати, що Москва змінить свою політику та стане мирною країною в найближчі роки.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу перед делегатами Парламентської асамблеї НАТО, інформує Новини.LIVE.

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Зеленський оцінив загрозу з боку Росії

Глава держави закликав оцінювати Росію з огляду на її історію протягом останніх ста років. За його словами, лише окремі періоди могли бути винятками, коли Москва не становила безпосередньої загрози.

Водночас характер протистояння змінювався — від холодної війни до торговельних, ідеологічних і збройних конфліктів.

"Холодні війни, гібридні війни, торгові війни, ідеологічні війни, гарячі війни — різні форми, але завжди війни, завжди загрози", — наголосив Зеленський.

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Чи зміниться Росія в найближчі роки

Президент також заявив, що немає підстав розраховувати на зміну російської політики в короткостроковій перспективі. За його словами, навіть через рік або п'ять років РФ не обов'язково стане іншою державою.

"І немає жодних підстав вважати, що Росія стане іншою країною через рік чи п'ять років", — підсумував глава держави.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що Україна десятки разів пропонувала Росії кроки для зниження інтенсивності бойових дій, однак Москва не надала жодної мирної відповіді. Проте за словами президента Зеленського, Україна впевнена у здатності захистити державність.

Також СБУ та Сили оборони України здійснили операцію поблизу берегів Лівії. Українські морські дрони затопили російський корвет "Меркурій" і бойовий вертоліт Ка-27, а також уразили суховантаж MV ANGARA, який перевозив озброєння.