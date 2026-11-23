Владимир Зеленский проводит совещание. Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о проведении совещания, посвященного защите энергетической инфраструктуры и преодолению последствий российских ударов. По его словам, участники определили первоочередные потребности отрасли на ближайшие недели, в частности в отношении регуляторных решений, финансирования, поставок оборудования и кадрового обеспечения.

Об этом глава государства написал в соцсетях, передает Новини.LIVE.

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Какие вопросы обсуждались во время совещания по энергетике

В ходе встречи были заслушаны доклады главы правительства Сергея Корецкого и министра энергетики Дениса Шмыгаля о сроках восстановления электроснабжения в Одессе и области, Запорожье и области, в Харьковской, Полтавской и Сумской областях.

Глава правительства Сергей Корецкий. Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Министр энергетики Денис Шмыгаль. Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Также обсудили ситуацию и проблемы в Днепропетровской области.

Сообщение Зеленского. Фото: скриншот

Президент отметил, что часть выработанных решений пока не будет обнародована из-за постоянных российских атак на энергетическую инфраструктуру. По его словам, российские военные следят за техническими решениями, которые помогают украинской энергосистеме.

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Кроме того, генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко представил предложения по энергетике, инфраструктуре и организации работы в Киеве. Зеленский подчеркнул, что правительство готово максимально поддерживать их реализацию и ожидает содействия со стороны городских властей:

"Максимально объединяем возможности правительства, государственных энергетических компаний и частного энергетического сектора. Благодарю специалистов "Укрэнерго" и ДТЭК за скоординированную работу".

Как сообщали Новини.LIVE, Владимир Зеленский заявил, что российские войска наносят повторные удары по энергетическим объектам именно тогда, когда там ведутся восстановительные работы. Президент подчеркнул, что такая тактика создает дополнительную опасность для энергетиков.

Ранее Зеленский заявил, что российские войска изменили тактику ударов по энергетической инфраструктуре и пытаются разрушить сети и линии электропередач, чтобы лишить электроснабжения целые регионы. По его словам, украинские военные уже получили конкретные задачи по противодействию новым действиям оккупантов.