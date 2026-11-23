Енергетики. Фото: ДТЕК

Керівник енергетичних програм ГО "Український інститут майбутнього" Андріан Прокіп заявив, що Росія намагається відрізати міста від енергосистеми. За його словами, наразі під найбільшим тиском Одеса та Дніпро, але удару можуть знову зміститися на Київ.

Про це Андріан Прокіп розповів в ефірі День.LIVE.

Реклама

Російські удари по енергосистемі України

Росія намагається ізолювати окремі міста від загальної енергосистеми. За словами експерта, така стратегія не є новою — окупанти намагалися реалізувати її ще торік.

"Зважаючи, що цього року у них є значно більше засобів ударних, з якими у нас є складнощі з подавленням цих засобів, в принципі, є певні проблеми з системою протиповітряної оборони. Вони значно більше, значно частіше влучають в об'єкти енергосистеми і самі тривоги тривають довше", — каже Прокіп.

За його словами, пошкоджені енергетичні об'єкти можна відновити, проте ремонтні роботи значно ускладнюються через тривалі повітряні тривоги. Під час загрози обстрілів ремонтні бригади змушені припиняти роботу.

Читайте також:

Водночас Росія може повторно атакувати об'єкти одразу після завершення їхнього відновлення.

Прокіп каже, що наразі в Києві покращилась ситуація, оскільки було менше обстрілів. Противник перевів фокус ударів на інші міста. Внаслідок цього в столиці вдалося провести ремонтні роботи.

Однак ворог постійно зміщує удари. За словами експерта, на Лівобережжі наслідки ударів по енергетичній інфраструктурі можуть відчуватися довше.

Як писали Новини.LIVE, український лідер Володимир Зеленський зазначив, що російські окупанти повторно атакують пошкоджені об'єкти енергетики саме тоді, коли на них працюють ремонтні бригади.

А упродовж двох днів Росія атакувала енергоінфраструктуру Дніпропетровської області. Під ударами були енергообʼєкти ДТЕК, внаслідок чого без світла залишилися близько 353 тисяч осель.