Энергетики. Фото: ДТЭК

Руководитель энергетических программ общественной организации "Украинский институт будущего" Андриан Прокип заявил, что Россия пытается отрезать города от энергосистемы. По его словам, в настоящее время под наибольшим давлением находятся Одесса и Днепр, но удар может вновь перенестись на Киев.

Об этом Андриан Прокип рассказал в эфире День.LIVE.

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Российские удары по энергосистеме Украины

Россия пытается изолировать отдельные города от общей энергосистемы. По словам эксперта, такая стратегия не нова — оккупанты пытались реализовать ее еще в прошлом году.

"Учитывая, что в этом году у них значительно больше ударных средств, с которыми у нас возникают сложности при их подавлении, в принципе, есть определенные проблемы с системой противовоздушной обороны. Они гораздо чаще попадают в объекты энергосистемы, и сами тревоги длятся дольше", — говорит Прокип.

По его словам, поврежденные энергетические объекты можно восстановить, однако ремонтные работы значительно затрудняются из-за длительных воздушных тревог. При угрозе обстрелов ремонтные бригады вынуждены приостанавливать работу.

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В то же время Россия может повторно атаковать объекты сразу после завершения их восстановления.

Прокип отмечает, что в настоящее время в Киеве ситуация улучшилась, поскольку обстрелов стало меньше. Противник перенес фокус ударов на другие города. В результате в столице удалось провести ремонтные работы.

Однако враг постоянно смещает удары. По словам эксперта, на Левобережье последствия ударов по энергетической инфраструктуре могут ощущаться дольше.

Как писали Новини.LIVE, украинский лидер Владимир Зеленский отметил, что российские оккупанты повторно атакуют поврежденные объекты энергетики именно тогда, когда на них работают ремонтные бригады.

А в течение двух дней Россия атаковала энергоинфраструктуру Днепропетровской области. Под ударами оказались энергообъекты ДТЭК, в результате чего без света остались около 353 тысяч домов.