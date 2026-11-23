В Днепропетровской области 353 тысячи домов остались без света из-за атак РФ
Российские войска в течение двух дней наносили удары по энергетической инфраструктуре Днепропетровской области. Под ударами оказались четыре энергообъекта ДТЭК. Из-за повреждений без электроснабжения остались около 353 тысяч домов.
Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на сообщение ДТЭК.
Какова ситуация с электроснабжением в Днепропетровской области
В течение двух дней российские войска атаковали четыре энергетических объекта ДТЭК в Днепропетровской области. Большинство из них ранее уже подвергались вражеским ударам.
В результате обстрелов повреждено оборудование, а на нескольких объектах возникли пожары. В настоящее время без электроэнергии остаются около 353 тысяч домов в области. В частности, обесточена значительная часть Днепра, Самары и прилегающих районов.
Энергетики работали над восстановлением электроснабжения в течение всей ночи и продолжают ремонтные работы. В первую очередь они восстанавливают электроснабжение объектов критической инфраструктуры. В то же время из-за повреждений магистральных сетей пока невозможно восстановить электроснабжение всем потребителям.
Где в Днепропетровской области действуют экстренные отключения света
В ДТЭК сообщили, что экстренные отключения электроэнергии действуют в Днепре, Днепровском, Самаровском, Каменском и Павлоградском районах. В этих районах графики почасовых отключений не применяются.
На остальной территории Днепропетровской области электроэнергию отключают по графикам в соответствии с указаниями "Укрэнерго".
Новини.LIVE сообщали, что Россия изменила тактику ударов по энергетической инфраструктуре Украины, поочередно атакуя различные регионы. В Днепропетровской области отключения электроэнергии могут длиться до двух суток, а после восстановления свет подают лишь на 4–6 часов в сутки. В то же время из-за похолодания потребление электроэнергии выросло примерно на 2 ГВт, а Украина потеряла осенний профицит.
Также мы писали, что в воскресенье, 22 ноября, российские войска нанесли авиаудар по участку газовой службы в Днепропетровской области. В результате атаки один сотрудник "Нафтогаза" получил ранение и находится в больнице, еще двое его коллег получили сотрясения мозга. Кроме того, в тот день оккупанты атаковали две АЗС "Укрнафты" в Запорожской области.