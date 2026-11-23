Город погрузился в темноту из-за отключения электроэнергии в результате атак РФ. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

Российские войска в течение двух дней наносили удары по энергетической инфраструктуре Днепропетровской области. Под ударами оказались четыре энергообъекта ДТЭК. Из-за повреждений без электроснабжения остались около 353 тысяч домов.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на сообщение ДТЭК.

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Какова ситуация с электроснабжением в Днепропетровской области

В течение двух дней российские войска атаковали четыре энергетических объекта ДТЭК в Днепропетровской области. Большинство из них ранее уже подвергались вражеским ударам.

В результате обстрелов повреждено оборудование, а на нескольких объектах возникли пожары. В настоящее время без электроэнергии остаются около 353 тысяч домов в области. В частности, обесточена значительная часть Днепра, Самары и прилегающих районов.

Энергетики работали над восстановлением электроснабжения в течение всей ночи и продолжают ремонтные работы. В первую очередь они восстанавливают электроснабжение объектов критической инфраструктуры. В то же время из-за повреждений магистральных сетей пока невозможно восстановить электроснабжение всем потребителям.

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Где в Днепропетровской области действуют экстренные отключения света

В ДТЭК сообщили, что экстренные отключения электроэнергии действуют в Днепре, Днепровском, Самаровском, Каменском и Павлоградском районах. В этих районах графики почасовых отключений не применяются.

На остальной территории Днепропетровской области электроэнергию отключают по графикам в соответствии с указаниями "Укрэнерго".

Скриншот сообщения ДТЭК/Telegram

Новини.LIVE сообщали, что Россия изменила тактику ударов по энергетической инфраструктуре Украины, поочередно атакуя различные регионы. В Днепропетровской области отключения электроэнергии могут длиться до двух суток, а после восстановления свет подают лишь на 4–6 часов в сутки. В то же время из-за похолодания потребление электроэнергии выросло примерно на 2 ГВт, а Украина потеряла осенний профицит.

Также мы писали, что в воскресенье, 22 ноября, российские войска нанесли авиаудар по участку газовой службы в Днепропетровской области. В результате атаки один сотрудник "Нафтогаза" получил ранение и находится в больнице, еще двое его коллег получили сотрясения мозга. Кроме того, в тот день оккупанты атаковали две АЗС "Укрнафты" в Запорожской области.