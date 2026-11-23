Місто в темряві через знеструмлення внаслідок атак РФ. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

Російські війська протягом двох днів атакували енергетичну інфраструктуру Дніпропетровщини. Під ударами опинилися чотири енергооб’єкти ДТЕК. Через пошкодження без електропостачання залишилися близько 353 тисяч осель.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення ДТЕК.

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Яка ситуація з електропостачанням на Дніпропетровщині

Протягом двох днів російські війська атакували чотири енергетичні об’єкти ДТЕК у Дніпропетровській області. Більшість із них раніше вже зазнавали ворожих ударів.

Внаслідок обстрілів пошкоджене обладнання, а на кількох об’єктах виникли пожежі. Наразі без електроенергії залишаються близько 353 тисяч осель в області. Зокрема, знеструмлена значна частина Дніпра, Самара та прилеглих районів.

Енергетики працювали над відновленням електропостачання протягом усієї ночі та продовжують ремонтні роботи. Насамперед вони повертають світло об’єктам критичної інфраструктури. Водночас через пошкодження магістральних мереж наразі неможливо відновити електропостачання всім споживачам.

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Де на Дніпропетровщині діють екстрені відключення світла

У ДТЕК повідомили, що екстрені відключення електроенергії діють у Дніпрі, Дніпровському, Самарівському, Кам’янському та Павлоградському районах. У цих районах графіки погодинних відключень не застосовуються.

На решті території Дніпропетровської області електроенергію вимикають за графіками відповідно до команд Укренерго.

Скриншот повідомлення ДТЕК/Telegram

Новини.LIVE інформували, що Росія змінила тактику ударів по енергетичній інфраструктурі України, почергово атакуючи різні регіони. На Дніпропетровщині відключення електроенергії можуть тривати до двох діб, а після відновлення світло подають лише на 4–6 годин на добу. Водночас через похолодання споживання електроенергії зросло приблизно на 2 ГВт, а Україна втратила осінній профіцит.

Також ми писали, що у неділю, 22 листопада, російські війська завдали авіаудару по дільниці газової служби на Дніпропетровщині. Внаслідок атаки один працівник "Нафтогазу" дістав поранення та перебуває в лікарні, ще двоє його колег зазнали контузій. Крім того, того дня окупанти атакували дві АЗС "Укрнафти" у Запорізькій області.