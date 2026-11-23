Енергетик лагодить електромережу. Фото: energo.dtek.com

Росія змінює тактику атак на енергетичну інфраструктуру України, почергово завдаючи ударів по різних регіонах. На Дніпропетровщині через пошкодження енергетичних об'єктів відключення можуть тривати до двох діб, а після відновлення електропостачання світло подають лише на 4–6 годин на добу.

Про це в ефірі Ранок.LIVE розповів співзасновник Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук.

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Як Росія змінює тактику ударів по енергетиці

За словами експерта, російські війська почергово атакують енергетичні об'єкти в різних областях, намагаючись створювати проблеми то в центральній частині України, то на Дніпропетровщині, Одещині та Харківщині.

Корольчук зазначив, що в Дніпровському регіоні ситуація особливо складна. Там уже фіксують тривалі відключення електроенергії, які можуть тривати до двох діб.

"Просто проблема в тому, що вони дійсно дуже тривалі, і, скажімо таки, по дві доби немає електроенергії, і якщо потім вона появляється, то її включення це в кращому випадку 4,5,6 годин на добу. Це дійсно проблематична ситуація, особливо в сенсі того, що вже все, що зима уже прийшла, фактично", — зазначив експерт.

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Чому в Україні зник профіцит електроенергії

Експерт також наголосив, що Україна втратила осінній профіцит електроенергії. Раніше його формували, зокрема, можливості теплових електростанцій виробляти достатньо електрики та зниження споживання через зупинку частини металургійних і гірничо-збагачувальних підприємств.

"Ми в осінь входили з профіцитом електроенергії, тому що ТЕС могли виробляти електроенергію в достатній мірі", — пояснив Корольчук.

Водночас через похолодання попит на електроенергію вже зріс приблизно на 2 ГВт. Додаткових потужностей для покриття цього споживання бракує, а російські удари продовжують пошкоджувати теплову генерацію.

Серед уражених об'єктів Корольчук назвав Зміївську ТЕС на Харківщині, Трипільську ТЕС на Київщині, Ладижинську ТЕС на Вінниччині, Бурштинську ТЕС на Івано-Франківщині та Придніпровську ТЕС на Дніпропетровщині. Саме пошкодження цих об'єктів, за його словами, посилюють дефіцит електроенергії в різних регіонах України.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що Росія змінила тактику ударів по енергетичній інфраструктурі України та намагається відрізати від джерел електропостачання цілі регіони. За словами президента Володимира Зеленського, найскладніша ситуація склалася на Одещині та Дніпропетровщині, де тривають значні відключення світла.

Також стало відомо, що сьогодні, 23 листопада, у частині областей України діятимуть графіки відключень електроенергії. Для промисловості передбачені обмеження потужності, а для всіх категорій споживачів — погодинні відключення обсягом від однієї до трьох з половиною черг.