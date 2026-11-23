Энергетик ремонтирует электросеть. Фото: energo.dtek.com

Россия меняет тактику атак на энергетическую инфраструктуру Украины, поочередно нанося удары по разным регионам. В Днепропетровской области из-за повреждений энергетических объектов отключения могут длиться до двух суток, а после восстановления электроснабжения свет подают лишь на 4–6 часов в сутки.

Об этом в эфире Ранок.LIVE рассказал соучредитель Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

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Как Россия меняет тактику ударов по энергетике

По словам эксперта, российские войска поочередно атакуют энергетические объекты в разных областях, пытаясь создавать проблемы то в центральной части Украины, то в Днепропетровской, Одесской и Харьковской областях.

Корольчук отметил, что в Днепровском регионе ситуация особенно сложная. Там уже фиксируются длительные отключения электроэнергии, которые могут длиться до двух суток.

"Просто проблема в том, что они действительно очень длительные, и, скажем так, по два суток нет электроэнергии, а если потом она появляется, то её подача составляет в лучшем случае 4, 5, 6 часов в сутки. Это действительно проблематичная ситуация, особенно с учетом того, что зима уже наступила, фактически", — отметил эксперт.

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Почему в Украине исчез профицит электроэнергии

Эксперт также подчеркнул, что Украина утратила осенний профицит электроэнергии. Ранее его обеспечивали, в частности, возможности тепловых электростанций производить достаточно электроэнергии и снижение потребления из-за остановки части металлургических и горно-обогатительных предприятий.

"Мы входили в осень с профицитом электроэнергии, потому что ТЭС могли вырабатывать электроэнергию в достаточной мере", — пояснил Корольчук.

В то же время из-за похолодания спрос на электроэнергию уже вырос примерно на 2 ГВт. Дополнительных мощностей для покрытия этого потребления не хватает, а российские удары продолжают наносить ущерб тепловой генерации.

Среди пострадавших объектов Корольчук назвал Змиевскую ТЭС в Харьковской области, Трипольскую ТЭС в Киевской области, Ладыжинскую ТЭС в Винницкой области, Бурштынскую ТЭС в Ивано-Франковской области и Приднепровскую ТЭС в Днепропетровской области. Именно повреждение этих объектов, по его словам, усугубляет дефицит электроэнергии в различных регионах Украины.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Россия изменила тактику ударов по энергетической инфраструктуре Украины и пытается отрезать от источников электроснабжения целые регионы. По словам президента Владимира Зеленского, самая сложная ситуация сложилась в Одесской и Днепропетровской областях, где продолжаются значительные отключения света.

Также стало известно, что сегодня, 23 ноября, в части областей Украины будут действовать графики отключений электроэнергии. Для промышленности предусмотрены ограничения мощности, а для всех категорий потребителей — почасовые отключения продолжительностью от одной до трех с половиной очередей.