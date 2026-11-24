Засідання Ради Безпеки щодо підтримки миру та безпеки України. Фото: Reuters

Заступник постійного представника США при ООН Ден Негреа закликав Україну та Росію відмовитися від атак на об'єкти енергетичної інфраструктури та ланцюги постачання продовольства. Вашингтон наполягає на відновленні безпечного судноплавства в Чорному морі.

Про це повідомляють Новини.LIVE з посиланням на виступ американського дипломата на засіданні Ради Безпеки ООН.

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США закликали Україну та Росію припинити атаки

Негреа наголосив, що напади на цивільні порти та торговельні судна загрожують світовій продовольчій безпеці.

"Ми вкотре закликаємо Росію та Україну припинити атаки на всю енергетичну інфраструктуру та ланцюги постачання продовольства. Комерційне судноплавство має здійснюватися безпечно й без перешкод", — заявив дипломат.

За його словами, через атаки в Чорному морі знищують вантажі із зерном, добривами та іншими продуктами. Моряки з різних країн гинуть або зазнають поранень. Водночас українським фермерам стає дедалі складніше експортувати свою продукцію.

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Негреа закликав обидві країни "не створювати додаткового навантаження на глобальну продовольчу систему".

Також він наголосив, що США надають Україні гуманітарну продовольчу допомогу. Місця її розподілу не повинні ставати цілями ударів.

Над чим працюють США для завершення війни в Україні

"Найкращий спосіб захистити продовольчі поставки через Чорне море — це завершити війну", — зазначив Негреа.

За словами дипломата, Вашингтон разом із Києвом та європейськими партнерами працює над чотирма напрямами мирного врегулювання:

надійними гарантіями безпеки для України від повторної агресії;

перспективою вступу України до Європейського Союзу;

планом повоєнного економічного відновлення за участю європейських партнерів, Світового банку та інших організацій;

конкретними механізмами забезпечення безпеки після укладення мирної угоди.

США розраховують продовжити роботу на основі результатів переговорів в Абу-Дабі. Вашингтон планує координувати свої дії з Україною, Росією, європейськими партнерами, НАТО та ЄС.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що Росія намагається ізолювати українські міста від загальної енергосистеми. За словами Андріана Прокіпа, найбільше під загрозою зараз Одеса та Дніпро. Водночас окупанти можуть знову зосередити удари на Києві.

Також ми інформували про те, що президент України Володимир Зеленський пояснив причини українських ударів по російській енергетиці. Він наголосив, що Україна захищається, а атаки на енергетичні об'єкти РФ є відповіддю на російські обстріли.