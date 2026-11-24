Заседание Совета Безопасности, посвященное поддержанию мира и безопасности Украины. Фото: Reuters

Заместитель постоянного представителя США при ООН Дэн Негреа призвал Украину и Россию отказаться от атак на объекты энергетической инфраструктуры и цепочки поставок продовольствия. Вашингтон настаивает на возобновлении безопасного судоходства в Чёрном море.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на выступление американского дипломата на заседании Совета Безопасности ООН.

Реклама

США призвали Украину и Россию прекратить атаки

Негреа подчеркнул, что нападения на гражданские порты и торговые суда угрожают мировой продовольственной безопасности.

"Мы в очередной раз призываем Россию и Украину прекратить атаки на всю энергетическую инфраструктуру и цепочки поставок продовольствия. Коммерческое судоходство должно осуществляться безопасно и беспрепятственно", — заявил дипломат.

По его словам, из-за атак в Черном море уничтожаются грузы с зерном, удобрениями и другими продуктами. Моряки из разных стран гибнут или получают ранения. В то же время украинским фермерам становится все сложнее экспортировать свою продукцию.

Читайте также:

Негреа призвал обе страны "не создавать дополнительную нагрузку на глобальную продовольственную систему".

Также он подчеркнул, что США оказывают Украине гуманитарную продовольственную помощь. Места её распределения не должны становиться целями ударов.

Над чем работают США для завершения войны в Украине

"Лучший способ защитить продовольственные поставки через Чёрное море — это положить конец войне", — отметил Негреа.

По словам дипломата, Вашингтон совместно с Киевом и европейскими партнерами работает над четырьмя направлениями мирного урегулирования:

над надежными гарантиями безопасности для Украины от повторной агрессии;

перспективой вступления Украины в Европейский Союз;

планом послевоенного экономического восстановления с участием европейских партнеров, Всемирного банка и других организаций;

конкретными механизмами обеспечения безопасности после заключения мирного соглашения.

США рассчитывают продолжить работу на основе результатов переговоров в Абу-Даби. Вашингтон планирует координировать свои действия с Украиной, Россией, европейскими партнерами, НАТО и ЕС.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что Россия пытается изолировать украинские города от общей энергосистемы. По словам Андриана Прокипа, больше всего под угрозой сейчас находятся Одесса и Днепр. В то же время оккупанты могут вновь сосредоточить удары на Киеве.

Также мы сообщали о том, что президент Украины Владимир Зеленский объяснил причины украинских ударов по российской энергетике. Он подчеркнул, что Украина защищается, а атаки на энергетические объекты РФ являются ответом на российские обстрелы.