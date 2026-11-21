Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Россия не соблюдает никаких правил. Она является государством-агрессором, тогда как Украина защищается от атак. Удары Украины по энергообъектам на территории РФ — лишь ответ на аналогичные российские обстрелы.

Об этом со ссылкой на заявление главы государства в интервью американскому каналу NBC News сообщает Новини.LIVE.

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Как РФ нарушает правила ведения войны

По словам украинского лидера, правила, которые регулируют ведение боевых действий, захватчики тоже не соблюдают. У Украины другая тактика.

"Мы стараемся жить по этим правилам", — подчеркнул Зеленский.

Удары по российской энергетике

Комментируя удары, которые Украина наносит по энергетике России, Зеленский отметил, что это ответ на российские атаки по энергетической инфраструктуре и блокирование украинского экспорта зерна. Цель украинских атак — ограничить возможности россиян продолжать войну.

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"Мы должны были поступить так же (ответить ударами на удары, — Ред.), но не наносить удары по гражданским, а блокировать их (российских войск, — Ред.) возможности. Иначе они не почувствуют (последствия, — Ред.)", — сказал глава государства.

Почему РФ нельзя сравнивать с Украиной

Президент отметил, что сравнивать Россию с Украиной в контексте войны — большая политическая ошибка. Россия — государство-агрессор, а Украина защищается от нападения.

"Нельзя сравнивать агрессора и людей, которые его поддерживают, с жертвой и людьми, которые защищают свою жизнь и своих детей. Это разные вещи", — подчеркнул Зеленский.

Ранее Новини.LIVE сообщал, что президент Украины отреагировал на заявление Трампа, назвавшего Путина своим другом. Зеленский подчеркнул, что для украинцев глава Кремля остается врагом и убийцей. В то же время он отметил, что американский лидер может сам решать, как называть кремлевского диктатора.

Также Новини.LIVE со ссылкой на Владимира Зеленского писал, что в ночь на 20 ноября РФ нанесла один из самых масштабных ударов по Украине. Враг применил более 110 ракет и более 400 беспилотников. Среди ракет были баллистические.