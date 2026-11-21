Президент України Володимир Зеленський. Фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський вважає, що Росія не поважає жодних правил. Вона є державою-агресором, тоді як Україна захищається від атак. Удари України по енергооб'єктах на території РФ — лише відповідь на аналогічні російські обстріли.

Про це з посиланням на заяву голови держави в інтерв'ю американському каналу NBC News передає Новини.LIVE.

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Як РФ порушує правила ведення війни

За словами українського лідера, правил, які регулюють ведення бойових дій, загарбники теж не дотримуються. В України інша тактика.

"Ми намагаємося жити за цими правилами", — наголосив Зеленський.

Удари по російській енергетиці

Коментуючи удари, яких Україна завдає по енергетиці Росії, Зеленський зазначив, що це відповідь на російські атаки по енергетичній інфраструктурі та блокування українського експорту зерна. Мета українських атак — обмежити росіянам можливості продовжувати війну.

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"Ми мали зробити те саме (відповісти ударами на удари, — Ред.), але не атакувати цивільних, а заблокувати їхні (російських військ, — Ред.) можливості. Інакше вони не відчують (наслідки, — Ред.)", — сказав голова держави.

Чому РФ не можна порівнювати з Україною

Президент зазначив, що порівнювати Росію з Україною в контексті війни — велика політична помилка. Росія — держава-агресор, а Україна захищається від нападу.

"Не можна порівнювати агресора та людей, які його підтримують, із жертвою та людьми, які захищають своє життя та своїх дітей. Це різні речі", — наголосив Зеленський.

Раніше Новини.LIVE повідомляв, що президент України відреагував на заяву Трампа, який назвав Путіна своїм другом. Зеленський наголосив, що для українців очільник Кремля залишається ворогом і вбивцею. Водночас він зазначив, що американський лідер може сам вирішувати, як називати кремлівського диктатора.

Також Новини.LIVE з посиланням на Володимира Зеленського писав, що в ніч проти 20 листопада РФ завдала одного з найбільш масштабних ударів по Україні. Ворог застосував понад 110 ракет і більш ніж 400 безпілотників. Серед ракет були балістичні.