Президент України Володимир Зеленський. Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Президент України Володимир Зеленський відреагував на слова американського лідера Дональда Трампа, який назвав російського диктатора Володимира Путіна другом. Глава держави наголосив, що для українців очільник Кремля залишається ворогом і вбивцею, а дружня риторика щодо нього не створює достатнього тиску для припинення війни.

Про це Зеленський заявив в інтерв'ю CNN, повідомляє Новини.LIVE.

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Дональд Трамп. Фото: Reuters

Зеленський відповів на слова Трампа про Путіна

Український лідер заявив, що американський президент має право самостійно обирати, як характеризувати свої відносини з очільником Кремля. При цьому Зеленський наголосив, що ставлення українців до російського президента принципово інше.

"Знаєте, президенту Трампу вирішувати, як називати Путіна. Але для нас він, безумовно, ворог. І, безумовно, для нас він — убивця. І, гадаю, для більшості людей у світі він — убивця", — заявив Зеленський.

Глава держави підкреслив, що Росія продовжує вбивати не лише українських військових, а й мирних жителів.

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За його оцінкою, після провалу наступальних операцій російська армія посилила удари по цивільних.

Зеленський вважає, що подібні висловлювання можуть створювати у російського керівництва відчуття відсутності серйозного міжнародного тиску.

"Тому, якщо говорити про Путіна так, ніби він — ну, не знаю, просто якийсь знайомий чи приятель, то, звісно, він не відчуває, що він — убивця. Він не відчуває достатнього тиску", — пояснив Зеленський.

Зеленський також припустив, що Путін може сприймати нинішню ситуацію як можливість і надалі здійснювати атаки.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляв, що Трамп розповів про свою розмову з Володимиром Путіним щодо початку повномасштабної війни. За словами американського лідера, очільник Кремля запевнив, що не розпочав би вторгнення в Україну, якби Трамп тоді був президентом США.

Також Новини.LIVE писав, що Трамп заявив про складне становище Путіна через затяжну війну проти України. Американський президент зазначив, що бойові дії, які нібито мали тривати лише один день, призвели до численних жертв з обох боків.