Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на слова американского лидера Дональда Трампа, который назвал российского диктатора Владимира Путина другом. Глава государства подчеркнул, что для украинцев глава Кремля остается врагом и убийцей, а дружественная риторика в отношении него не создает достаточного давления для прекращения войны.

Об этом Зеленский заявил в интервью CNN, сообщает Новини.LIVE.

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Дональд Трамп. Фото: Reuters

Зеленский ответил на слова Трампа о Путине

Украинский лидер заявил, что американский президент имеет право самостоятельно выбирать, как характеризовать свои отношения с главой Кремля. При этом Зеленский подчеркнул, что отношение украинцев к российскому президенту принципиально иное.

"Знаете, президенту Трампу решать, как называть Путина. Но для нас он, безусловно, враг. И, безусловно, для нас он — убийца. И, думаю, для большинства людей в мире он — убийца", — заявил Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что Россия продолжает убивать не только украинских военных, но и мирных жителей.

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По его оценке, после провала наступательных операций российская армия усилила удары по гражданскому населению.

Зеленский считает, что подобные высказывания могут создавать у российского руководства ощущение отсутствия серьезного международного давления.

"Поэтому, если говорить о Путине так, будто он — ну, не знаю, просто какой-то знакомый или приятель, то, конечно, он не чувствует, что он — убийца. Он не ощущает достаточного давления", — объяснил Зеленский.

Зеленский также предположил, что Путин может воспринимать нынешнюю ситуацию как возможность и дальше осуществлять атаки.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщал, что Трамп рассказал о своем разговоре с Владимиром Путиным относительно начала полномасштабной войны. По словам американского лидера, глава Кремля заверил, что не начал бы вторжение в Украину, если бы Трамп тогда был президентом США.

Также Новини.LIVE писал, что Трамп заявил о сложном положении Путина из-за затяжной войны против Украины. Американский президент отметил, что боевые действия, которые якобы должны были продлиться всего один день, привели к многочисленным жертвам с обеих сторон.