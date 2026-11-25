Одна із українських ТЕС. Фото ілюстративне: ДТЕК

У середу, 25 листопада, російські війська здійснили масовану атаку на одну з теплоелектростанцій компанії ДТЕК, унаслідок чого енергетичний об'єкт припинив виробництво електроенергії. Внаслідок удару суттєво пошкоджено обладнання станції, а сама атака стала вже не першою масованою атакою на об'єкти компанії.

Про це повідомили Новини.LIVE з посиланням на пресслужбу ДТЕК.

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Наслідки російської атаки на ТЕС ДТЕК

У компанії підтвердили, що російські війська завдали масованого удару по одній із теплоелектростанцій.

"Росія здійснила масовану атаку на одну з ТЕС ДТЕК. Станція припинила генерацію електроенергії. Суттєво пошкоджено обладнання", — йдеться в повідомленні.

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У ДТЕК наголосили, що лише протягом листопада це вже третій масований удар по станціях компанії.

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Повідомлення ДТЕК у ТГ. Фото: скриншот

Інформацію про місце розташування атакованої теплоелектростанції та масштаби пошкоджень у ДТЕК не уточнили.

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Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що енергетичний експерт Юрій Корольчук попередив про тривалі відключення світла на Дніпропетровщині. За його словами, через пошкодження енергетичних об'єктів електропостачання може бути відсутнім до двох діб, а після відновлення світло іноді подають лише на 4–6 годин на добу.

Також Новини.LIVE писали про пошкодження всіх теплоелектроцентралей і теплоелектростанцій Харківської області. Російські війська атакували енергетичні об'єкти не лише безпілотниками, а й балістичними ракетами "Іскандер".