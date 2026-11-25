Одна из украинских ТЭС. Фото иллюстративное: ДТЭК

В среду, 25 ноября, российские войска совершили массированную атаку на одну из теплоэлектростанций компании ДТЭК, в результате чего энергетический объект прекратил производство электроэнергии. В результате удара существенно повреждено оборудование станции, а сама атака стала уже не первым массированным ударом по объектам компании.

Об этом сообщили Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу ДТЭК.

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Последствия российской атаки на ТЭС ДТЭК

В компании подтвердили, что российские войска нанесли массированный удар по одной из теплоэлектростанций.

"Россия совершила массированную атаку на одну из ТЭС ДТЭК. Станция прекратила генерацию электроэнергии. Существенно повреждено оборудование", — говорится в сообщении.

В ДТЭК подчеркнули, что только в течение ноября это уже третий массированный удар по станциям компании.

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Информацию о местонахождении атакованной теплоэлектростанции и масштабах повреждений в ДТЭК не уточнили.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что энергетический эксперт Юрий Корольчук предупредил о длительных отключениях света в Днепропетровской области. По его словам, из-за повреждения энергетических объектов электроснабжение может отсутствовать до двух суток, а после восстановления свет иногда подают только на 4–6 часов в сутки.

Также Новини.LIVE писали о повреждении всех теплоэлектроцентралей и теплоэлектростанций Харьковской области. Российские войска атаковали энергетические объекты не только беспилотниками, но и баллистическими ракетами "Искандер".