Україна
На підтримку Зеленського — біля Білого дому збираються українці

На підтримку Зеленського — біля Білого дому збираються українці

Ua ru
Дата публікації: 17 жовтня 2025 18:41
Оновлено: 18:52
Зеленський у Вашингтоні — українці зібрались біля Білого дому
Українці біля білого дому. Фото: Новини.LIVE

Біля Білого дому у Вашингтоні 17 жовтня збираються українці. Вони хочуть підтримати Президента України Володимира Зеленського, який прибув до США з візитом.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE Уляна Бойчук з місця подій.

Володимир Зеленський у Вашингтоні

Журналістка розповіла, що це найближче місце, куди зараз можна підійти до Білого дому — територію навколо повністю перекрито.

Активісти тримають українські прапори й плакати на підтримку України та зустрічі президента Володимира Зеленського у США.

Нагадаємо, пізно ввечері 16 жовтня Володимир Зеленський прибув до Вашингтона. Він одразу розпочав серію важливих зустрічей. 

Зокрема, він вже провів переговори з представниками оборонної компанії Raytheon щодо посилення ППО. Обговорив із міністром енергетики США атаки РФ та зустрівся з американськими енергетиками.

Також планується зустріч українського лідера з Дональдом Трампом. За словами Андрія Єрмака, від цього візиту очікуються "чіткі рішення" з боку США щодо того, які системи озброєнь Вашингтон готовий надати Україні.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
