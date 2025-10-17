Зеленський у Вашингтоні — українці зібрались біля Білого дому

На підтримку Зеленського — біля Білого дому збираються українці
Біля Білого дому у Вашингтоні 17 жовтня збираються українці. Вони хочуть підтримати Президента України Володимира Зеленського, який прибув до США з візитом.
Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE Уляна Бойчук з місця подій.
Володимир Зеленський у Вашингтоні
Журналістка розповіла, що це найближче місце, куди зараз можна підійти до Білого дому — територію навколо повністю перекрито.
Активісти тримають українські прапори й плакати на підтримку України та зустрічі президента Володимира Зеленського у США.
Нагадаємо, пізно ввечері 16 жовтня Володимир Зеленський прибув до Вашингтона. Він одразу розпочав серію важливих зустрічей.
Зокрема, він вже провів переговори з представниками оборонної компанії Raytheon щодо посилення ППО. Обговорив із міністром енергетики США атаки РФ та зустрівся з американськими енергетиками.
Також планується зустріч українського лідера з Дональдом Трампом. За словами Андрія Єрмака, від цього візиту очікуються "чіткі рішення" з боку США щодо того, які системи озброєнь Вашингтон готовий надати Україні.
