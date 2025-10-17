Єрмак назвав пріоритети Зеленського які він озвучить Трампу

Президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Al Drago

Президент України Володимир Зеленський очікує, що його візит до Білого дому принесе "чіткі рішення" від США щодо того, які системи озброєнь Вашингтон готовий надати Україні. Київ розраховує на конкретні кроки, які посилять позицію України та змінять розрахунки противника.

Про це розповів голова Офісу Президента України Андрій Єрмак в інтерв'ю виданню Axios.

За словами Єрмака, запрошення Зеленського до Вашингтона стало наслідком двох телефонних розмов між президентами тижневої давнини, під час яких сторони "дуже конкретно" проговорили питання, що потребують особистого формату.

Єрмак наголосив, що низка тем неможлива для опрацювання телефоном — зокрема ситуація на передовій, військові плани Києва та подальші кроки у мирному процесі. Також Єрмак повідомив, що Зеленський поінформував Трампа про готовність зустрітися з Володимиром Путіним "у будь-якому форматі і в будь-якій точці світу, окрім Росії та Білорусі".

Яка ключова тема переговорів Зеленського та Трампа

Головним предметом переговорів із Дональдом Трампом для української делегації названо розширення переліку озброєнь, які США готові дозволити для постачання. У пріоритеті Києва — це можливість отримати крилаті ракети Tomahawk. Хоча рішення щодо постачання цих ракет поки не ухвалено, Єрмак вважає, що їх наявність може стати "переломним фактором", зокрема для ударів по заводам дронів і ракет глибоко на території противника.

Він також підкреслив потребу України у можливості купувати необхідну зброю "без обмежень", що вимагає політичного погодження з боку США.

Водночас у Єрмака визнали, що існують практичні обмеження щодо поставок. Навіть у разі політичного рішення США постачати Tomahawk, залишається питання кількості ракет у самих американських запасах та обмеженої кількості пускових установок типу Typhon.

Також експерти відзначають, що, ймовірно, США могли б надати старіші моделі ракет, які легше перехоплюються сучасними засобами ППО. Попри це, у Києві вважають, що сам факт наявності таких ракет матиме важливе політичне значення.

Україна сподівається на використання заморожених активів

Крім того, Єрмак повідомив, що Україна сподівається на рішення ЄС щодо використання понад 100 млрд доларів заморожених російських активів для закупівлі озброєнь у американських компаній, яке може бути ухвалене наступного тижня. Найбільше Україна потребує додатковиї системм ППО, передусім Patriot.

Єрмак зазначив, що обговорювалися й інші види озброєнь, проте не став коментувати дане питання детальніше.

Нагадаємо, тим часом Володимир Зеленський провів низку зустрічей в США. Він контактував з представниками найбільших виробників зброї та міністрами енергетики.

Також активно обговорюється можливість проведення переговорів між Дональдом Трампом та Володимиром Путіним.