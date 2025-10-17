Ермак назвал приоритеты Зеленского которые он озвучит Трампу

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Al Drago

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает, что его визит в Белый дом принесет "четкие решения" от США относительно того, какие системы вооружений Вашингтон готов предоставить Украине. Киев рассчитывает на конкретные шаги, которые усилят позицию Украины и изменят расчеты противника.

Об этом рассказал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью изданию Axios.

По словам Ермака, приглашение Зеленского в Вашингтон стало следствием двух телефонных разговоров между президентами недельной давности, во время которых стороны "очень конкретно" проговорили вопросы, требующие личного формата.

Ермак отметил, что ряд тем невозможен для обработки по телефону — в частности ситуация на передовой, военные планы Киева и дальнейшие шаги в мирном процессе. Также Ермак сообщил, что Зеленский проинформировал Трампа о готовности встретиться с Владимиром Путиным "в любом формате и в любой точке мира, кроме России и Беларуси".

Какая ключевая тема переговоров Зеленского и Трампа

Главным предметом переговоров с Дональдом Трампом для украинской делегации названо расширение перечня вооружений, которые США готовы разрешить для поставки. В приоритете Киева — это возможность получить крылатые ракеты Tomahawk. Хотя решение о поставках этих ракет пока не принято, Ермак считает, что их наличие может стать "переломным фактором", в частности для ударов по заводам дронов и ракет глубоко на территории противника.

Он также подчеркнул потребность Украины в возможности покупать необходимое оружие "без ограничений", что требует политического согласования со стороны США.

В то же время у Ермака признали, что существуют практические ограничения по поставкам. Даже в случае политического решения США поставлять Tomahawk, остается вопрос количества ракет в самих американских запасах и ограниченного количества пусковых установок типа Typhon.

Также эксперты отмечают, что, вероятно, США могли бы предоставить более старые модели ракет, которые легче перехватываются современными средствами ПВО. Несмотря на это, в Киеве считают, что сам факт наличия таких ракет будет иметь важное политическое значение.

Украина надеется на использование замороженных активов

Кроме того, Ермак сообщил, что Украина надеется на решение ЕС по использованию более 100 млрд долларов замороженных российских активов для закупки вооружений у американских компаний, которое может быть принято на следующей неделе. Больше всего Украина нуждается в дополнительных системах ПВО, прежде всего Patriot.

Ермак отметил, что обсуждались и другие виды вооружений, однако не стал комментировать данный вопрос подробнее.

Напомним, тем временем Владимир Зеленский провел ряд встреч в США. Он контактировал с представителями крупнейших производителей оружия и министрами энергетики.

Также активно обсуждается возможность проведения переговоров между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным.