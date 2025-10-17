Зеленский в Вашингтоне — украинцы собрались возле Белого дома

В поддержку Зеленского — возле Белого дома собираются украинцы
Возле Белого дома в Вашингтоне 17 октября собираются украинцы. Они хотят поддержать президента Украины Владимира Зеленского, который прибыл в США с визитом.
Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE Ульяна Бойчук с места событий.
Владимир Зеленский в Вашингтоне
Журналистка рассказала, что это ближайшее место, куда сейчас можно подойти к Белому дому — территория вокруг полностью перекрыта.
Активисты держат украинские флаги и плакаты в поддержку Украины и встречи президента Владимира Зеленского в США.
Напомним, поздно вечером 16 октября Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон. Он сразу начал серию важных встреч.
В частности, он уже провел переговоры с представителями оборонной компании Raytheon по усилению ПВО. Обсудил с министром энергетики США атаки РФ и встретился с американскими энергетиками.
Также планируется встреча украинского лидера с Дональдом Трампом. По словам Андрея Ермака, от этого визита ожидаются "четкие решения" со стороны США относительно того, какие системы вооружений Вашингтон готов предоставить Украине.
