Зеленский в Вашингтоне — украинцы собрались возле Белого дома

Возле Белого дома в Вашингтоне 17 октября собираются украинцы. Они хотят поддержать президента Украины Владимира Зеленского, который прибыл в США с визитом.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE Ульяна Бойчук с места событий.

Владимир Зеленский в Вашингтоне

Журналистка рассказала, что это ближайшее место, куда сейчас можно подойти к Белому дому — территория вокруг полностью перекрыта.

Активисты держат украинские флаги и плакаты в поддержку Украины и встречи президента Владимира Зеленского в США.

Напомним, поздно вечером 16 октября Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон. Он сразу начал серию важных встреч.

В частности, он уже провел переговоры с представителями оборонной компании Raytheon по усилению ПВО. Обсудил с министром энергетики США атаки РФ и встретился с американскими энергетиками.

Также планируется встреча украинского лидера с Дональдом Трампом. По словам Андрея Ермака, от этого визита ожидаются "четкие решения" со стороны США относительно того, какие системы вооружений Вашингтон готов предоставить Украине.