Україна
Зеленський провів переговори з американськими енергетиками

Зеленський провів переговори з американськими енергетиками

Ua ru
Дата публікації: 17 жовтня 2025 10:43
Оновлено: 10:58
Україна та США обговорили нові спільні енергопроєкти — Зеленський
Переговори української делегації з американськими партнерами. Фото: x.com/ZelenskyyUa

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із керівниками провідних енергетичних компаній США. За його словами, нині для України найважливішим є посилення енергетичної спроможності, і це завдання можливо реалізувати спільними зусиллями з американськими партнерами.

Про це Володимир Зеленський повідомив у соцмережі X.

Читайте також:

Зеленський обговорив захист енергосистеми в Україні в США

Глава держави зазначив, що під час переговорів ішлося як про нагальні потреби української енергосистеми, так і про довгострокові напрямки співпраці. Сторони розглянули конкретні проєкти, здатні зміцнити енергетичну незалежність України та водночас створити нові можливості для розвитку обох країн.

"Україні потрібно більше сили, і можемо забезпечити її разом", — додав Володимир Зеленський. 

Нагадаємо, також Володимир Зеленський поспілкувався з ключовими виробниками зброї. Зокрема, була зустріч із представниками американської оборонної компанії Raytheon щодо систем ППО, а також з посадовцями оборонної компанії Lockheed Martin.

Окремо Володимир Зеленсьбкий поспілкувався з міністром енергетики США. Тим часом в Україні введенні екстрені відключення електроенергії через масштабні атаки РФ на енергосистему. 

Володимир Зеленський США обстріли сфера енергетики війна в Україні
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
