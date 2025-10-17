Відео
Головна Новини дня Зеленський обговорив із міністром енергетики США атаки РФ

Зеленський обговорив із міністром енергетики США атаки РФ

Дата публікації: 17 жовтня 2025 10:01
Оновлено: 10:34
Зеленський зустрівся з міністром енергетики США — деталі
Зустріч Зеленського з міністром енергетики США. Фото: Зеленський/X

У п'ятницю, 17 жовтня, Президент України Володимир Зеленський зустрівся з міністром енергетики Сполучених Штатів Америки Крісом Райтом. Сторони обговорили атаки Росії на енергетичну інфраструктуру України.

Про це глава держави повідомив у Telegram.

Читайте також:

Зустріч Зеленського із міністром енергетики США

Сьогодні, 17 жовтня, під час візиту до США Президент України Володимир Зеленський зустрівся з міністром енергетики Америки Крісом Райтом.

Глава держави подякував США, усьому американському народові за підтримку України й відзначив особисті зусилля Президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, спрямовані на досягнення реального миру.

Зеленський США
Зустріч Зеленського з Крісом Райтом. Фото: ОПУ

Під час зустрічі Зеленський поінформував про російські удари по українській енергетичній системі та потреби України для якнайшвидшого відновлення постраждалих енергооб’єктів.

Своєю чергою, Кріс Райт відзначив лідерство Президента України й мужність українського народу в боротьбі проти російської агресії. Він запевнив у підтримці України та зазначив, що США допоможуть усім необхідним для стійкості української енергосистеми, зокрема перед початком зими.

Кріс Райт
Міністр енергетики США Кріс Райт. Фото: ОПУ

Міністр енергетики також окремо акцентував на важливості розвитку співпраці між Україною та Сполученими Штатами Америки. Кріс Райт наголосив, що США зацікавлені у збільшенні присутності американського бізнесу в Україні.

Під час зустрічі сторони детально обговорили енергетичні спроможності та потенційні проєкти для партнерства у сфері енергетики. Серед іншого йшлося про ядерну енергетику та скраплений газ.

Раніше ми інформували, що Зеленський зустрівся із представниками оборонної компанії Lockheed Martin, що виробляє F-16.

Також Зеленський провів зустріч із представниками американської оборонної компанії Raytheon, яка виробляє Patriot.

Володимир Зеленський США війна в Україні енергетика відключення світла
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
