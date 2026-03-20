Лукашук пояснив, чому неможливо евакуювати шахти з Дніпропетровщини

Видобуток вугілля. Фото: УНІАН

Великі промислові підприємства, які формують значну частину надходжень до державного та обласного бюджетів, залишаються прив'язаними до Дніпропетровської області. Втім, на відміну від невеликих заводів, металургійні гіганти, гірничо-збагачувальні комбінати, шахти і видобувні майданчики евакуації не підлягають.

Таку заяву зробив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук в інтерв'ю Новини.LIVE.

Понад 50% металургії України зосереджено на Дніпропетровщині

Понад половина української металургії сконцентрована на Дніпропетровщині. Тому, за словами голови обласної ради Миколи Лукашука, розмови про перенесення великої промисловості є відірваними від реальності. Він наголосив, що ключові виробничі активи такого масштабу прив'язані до конкретної території й не можуть бути релоковані.

Як пояснив Лукашук, йдеться не про поодинокі заводи, а про основу цілого промислового сегмента країни.

"Левова частка, понад 50% всієї металургії країни, всього орнорудного дивізіону, вони знаходяться у нас в регіоні", — сказав він.

За цією ж логікою, релокації не підлягає й видобувна база. Голова облради підкреслив, що шахти та кар'єри не можна перемістити в інший регіон, оскільки вони напряму пов'язані з родовищами й місцем видобутку. Саме тому, за його оцінкою, великі промислові активи Дніпропетровщини залишаються нерухомою частиною української економіки.

Така сама ситуація, за словами Лукашука, і у вугільній галузі. Він заявив, що 80% усіх запасів і видобутку вугілля пов'язані із Західним Донбасом, зокрема з Павлоградом і "Павлоградвугіллям".

"Ми не можемо перенести шахти, кар'єри. Коли ми навіть кажемо з вами про вугілля, то 80% всіх запасів і добичі, видобутку нашого угля, це Західний Донбас, це Павлоград, Павлоград вугілля. Ми не зможемо це ніяк перенести", — сказав він.

Зазначимо, що Росія регулярно здійснює атаки на шахти та працівників. Так восени у 2025 році було кілька таких випадків.

Інколи російські війська застосовували комбіновані кількагодинні атаки, щоб знищити шахти або унеможливити видобуток корисних копалин.

У лютому Росія вдарила дроном по автобусу, який віз працівників шахти додому після змінию Загинуло 15 людей.

Водночас Дніпропетровська область стала прихистком для багатьох підприємців з Луганської та Донецької областей. Саме туди евакуювалася значна частина бізнесу.