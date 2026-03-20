Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Лукашук пояснив, чому неможливо евакуювати шахти з Дніпропетровщини

Лукашук пояснив, чому неможливо евакуювати шахти з Дніпропетровщини

Ua ru
Дата публікації: 20 березня 2026 14:17
Видобуток вугілля. Фото: УНІАН

Великі промислові підприємства, які формують значну частину надходжень до державного та обласного бюджетів, залишаються прив'язаними до Дніпропетровської області. Втім, на відміну від невеликих заводів, металургійні гіганти, гірничо-збагачувальні комбінати, шахти і видобувні майданчики евакуації не підлягають. 

Таку заяву зробив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук в інтерв'ю Новини.LIVE.

Понад 50% металургії України зосереджено на Дніпропетровщині

Понад половина української металургії сконцентрована на Дніпропетровщині. Тому, за словами голови обласної ради Миколи Лукашука,  розмови про перенесення великої промисловості є відірваними від реальності. Він наголосив, що ключові виробничі активи такого масштабу прив'язані до конкретної території й не можуть бути релоковані.

Як пояснив Лукашук, йдеться не про поодинокі заводи, а про основу цілого промислового сегмента країни.

"Левова частка, понад 50% всієї металургії країни, всього орнорудного дивізіону, вони знаходяться у нас в регіоні", — сказав він.

За цією ж логікою, релокації не підлягає й видобувна база. Голова облради підкреслив, що шахти та кар'єри не можна перемістити в інший регіон, оскільки вони напряму пов'язані з родовищами й місцем видобутку. Саме тому, за його оцінкою, великі промислові активи Дніпропетровщини залишаються нерухомою частиною української економіки.

Така сама ситуація, за словами Лукашука, і у вугільній галузі. Він заявив, що 80% усіх запасів і видобутку вугілля пов'язані із Західним Донбасом, зокрема з Павлоградом і "Павлоградвугіллям".

"Ми не можемо перенести шахти, кар'єри. Коли ми навіть кажемо з вами про вугілля, то 80% всіх запасів і добичі, видобутку нашого угля, це Західний Донбас, це Павлоград, Павлоград вугілля. Ми не зможемо це ніяк перенести", — сказав він.

Зазначимо, що Росія регулярно здійснює атаки на шахти та працівників. Так восени у 2025 році було кілька таких випадків.

Інколи російські війська застосовували комбіновані кількагодинні атаки, щоб знищити шахти або унеможливити видобуток корисних копалин. 

У лютому Росія вдарила дроном по автобусу, який віз працівників шахти додому після змінию Загинуло 15 людей. 

Водночас Дніпропетровська область стала прихистком для багатьох підприємців з Луганської та Донецької областей. Саме туди евакуювалася значна частина бізнесу

евакуація шахта Дніпропетровська область видобуток корисних копалин видобуток руд Микола Лукашук
Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації