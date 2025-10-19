Відео
Україна
Головна Новини дня Масована атака РФ по шахті ДТЕК — всіх шахтарів врятовано

Масована атака РФ по шахті ДТЕК — всіх шахтарів врятовано

Ua ru
Дата публікації: 19 жовтня 2025 22:24
Оновлено: 22:24
Після атаки РФ на шахту ДТЕК всіх гірників підняли на поверхню
Працівник шахти ДТЕК. Фото ілюстративне: ДТЕК шахта Білозерська/Facebook

На Дніпропетровщині після масованої атаки російських військ усіх шахтарів компанії ДТЕК вдалося підняти на поверхню. За офіційною інформацією, ніхто з працівників не постраждав, хоча під землею в момент обстрілу перебувало майже дві сотні людей.

Про це повідомила ДТЕК в офіційному Telegram-каналі у неділю, 19 жовтня.

Читайте також:

Атака на шахту ДТЕК

Російські війська здійснили черговий масований удар по енергетичній інфраструктурі України напередодні початку опалювального сезону. У момент атаки в шахті перебувало 192 працівники, однак усіх евакуювали на поверхню. 

Масована атака РФ по шахті ДТЕК — всіх шахтарів врятовано - фото 1
Допис ДТЕК у Telegram. Фото: скриншот

"Ніхто з колег не постраждав", — зазначили в ДТЕК.

Компанія повідомила, що це вже четверта масштабна атака ворога на її вугільні підприємства за останні два місяці. У ДТЕК наголосили, що енергетики продовжують працювати попри ризики, аби забезпечити стабільне постачання електроенергії.

Нагадаємо, що 19 жовтня російські війська завдали масованого удару по шахті компанії ДТЕК на Дніпропетровщині, коли під землею перебували майже дві сотні працівників, яких оперативно почали евакуйовувати на поверхню.

Раніше ми також інформували, що після чергових російських атак в Одесі та області 20 жовтня відключень за графіками не очікується.

шахта Дніпропетровська область ДТЕК Росія атака
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
