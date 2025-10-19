Після атаки РФ на шахту ДТЕК всіх гірників підняли на поверхню

Працівник шахти ДТЕК. Фото ілюстративне: ДТЕК шахта Білозерська/Facebook

На Дніпропетровщині після масованої атаки російських військ усіх шахтарів компанії ДТЕК вдалося підняти на поверхню. За офіційною інформацією, ніхто з працівників не постраждав, хоча під землею в момент обстрілу перебувало майже дві сотні людей.

Про це повідомила ДТЕК в офіційному Telegram-каналі у неділю, 19 жовтня.

Реклама

Читайте також:

Атака на шахту ДТЕК

Російські війська здійснили черговий масований удар по енергетичній інфраструктурі України напередодні початку опалювального сезону. У момент атаки в шахті перебувало 192 працівники, однак усіх евакуювали на поверхню.

Допис ДТЕК у Telegram. Фото: скриншот

"Ніхто з колег не постраждав", — зазначили в ДТЕК.

Компанія повідомила, що це вже четверта масштабна атака ворога на її вугільні підприємства за останні два місяці. У ДТЕК наголосили, що енергетики продовжують працювати попри ризики, аби забезпечити стабільне постачання електроенергії.

Нагадаємо, що 19 жовтня російські війська завдали масованого удару по шахті компанії ДТЕК на Дніпропетровщині, коли під землею перебували майже дві сотні працівників, яких оперативно почали евакуйовувати на поверхню.

Раніше ми також інформували, що після чергових російських атак в Одесі та області 20 жовтня відключень за графіками не очікується.