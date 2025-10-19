Видео
Україна
Массированная атака РФ по шахте ДТЭК — все шахтеры спасены

Массированная атака РФ по шахте ДТЭК — все шахтеры спасены

Ua ru
Дата публикации 19 октября 2025 22:24
обновлено: 22:45
После атаки РФ на шахту ДТЭК всех горняков подняли на поверхность
Работник шахты ДТЭК. Фото иллюстративное: ДТЭК шахта Белозерская/Facebook

На Днепропетровщине после массированной атаки российских войск всех шахтеров компании ДТЭК удалось поднять на поверхность. По официальной информации, никто из работников не пострадал, хотя под землей в момент обстрела находилось почти две сотни человек.

Об этом сообщила ДТЭК в официальном Telegram-канале в воскресенье, 19 октября.

Читайте также:

Атака на шахту ДТЭК

Российские войска осуществили очередной массированный удар по энергетической инфраструктуре Украины накануне начала отопительного сезона. В момент атаки в шахте находилось 192 работника, однако всех эвакуировали на поверхность.

Масована атака РФ по шахті ДТЕК — всіх шахтарів врятовано - фото 1
Сообщение ДТЭК в Telegram. Фото: скриншот

"Никто из коллег не пострадал", — отметили в ДТЭК.

Компания сообщила, что это уже четвертая масштабная атака врага на ее угольные предприятия за последние два месяца. В ДТЭК отметили, что энергетики продолжают работать несмотря на риски, чтобы обеспечить стабильные поставки электроэнергии.

Напомним, что 19 октября российские войска нанесли массированный удар по шахте компании ДТЭК на Днепропетровщине, когда под землей находились почти две сотни работников, которых оперативно начали эвакуировать на поверхность.

Ранее мы также информировали, что после очередных российских атак в Одессе и области 20 октября отключений по графикам не ожидается.

шахта Днепропетровская область ДТЭК Россия атака
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
