Головна Новини дня Окупанти знову вдарили по вугільному підприємстві під Дніпром

Окупанти знову вдарили по вугільному підприємстві під Дніпром

Ua ru
Дата публікації: 2 лютого 2026 14:21
Росія знову атакувала вугільне підприємство в Дніпропетровській області
Рятувальники. Фото ілюстративне: ДСНС

Російські окупанти у понеділок, 2 лютого, вдруге вдарили по вугільному підприємстві ДТЕК у Дніпропетровській області. На щастя, люди не постраждали.

Про це повідомила пресслужба ДТЕК у Telegram.

Читайте також:

Атака на вугільне підприємство 

Внаслідок російського обстрілу вугільного підприємства в Дніпропетровській області пошкоджені адміністративні будівлі.

Допис ДТЕК. Фото: скриншот

Нагадаємо, 1 лютого російські окупанти вдарили по шахтарському автобусу в Дніпропетровській області. Загарбники вбили 16 людей.

Радник міністра оборони України Сергій Бескрестнов заявив, що Росія свідомо вдарила по мирних людях.

А у ніч проти 2 лютого противник знову атакував Дніпропетровщину. Внаслідок обстрілу є руйнування.

війна шахта Дніпропетровська область обстріли окупанти ДТЕК
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
