Росія знову атакувала вугільне підприємство в Дніпропетровській області

Окупанти знову вдарили по вугільному підприємстві під Дніпром
Російські окупанти у понеділок, 2 лютого, вдруге вдарили по вугільному підприємстві ДТЕК у Дніпропетровській області. На щастя, люди не постраждали.
Про це повідомила пресслужба ДТЕК у Telegram.
Атака на вугільне підприємство
Внаслідок російського обстрілу вугільного підприємства в Дніпропетровській області пошкоджені адміністративні будівлі.
Нагадаємо, 1 лютого російські окупанти вдарили по шахтарському автобусу в Дніпропетровській області. Загарбники вбили 16 людей.
Радник міністра оборони України Сергій Бескрестнов заявив, що Росія свідомо вдарила по мирних людях.
А у ніч проти 2 лютого противник знову атакував Дніпропетровщину. Внаслідок обстрілу є руйнування.
Читайте Новини.LIVE!