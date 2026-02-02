Росія знову атакувала вугільне підприємство в Дніпропетровській області

Рятувальники. Фото ілюстративне: ДСНС

Російські окупанти у понеділок, 2 лютого, вдруге вдарили по вугільному підприємстві ДТЕК у Дніпропетровській області. На щастя, люди не постраждали.

Про це повідомила пресслужба ДТЕК у Telegram.

Атака на вугільне підприємство

Внаслідок російського обстрілу вугільного підприємства в Дніпропетровській області пошкоджені адміністративні будівлі.

Нагадаємо, 1 лютого російські окупанти вдарили по шахтарському автобусу в Дніпропетровській області. Загарбники вбили 16 людей.

Радник міністра оборони України Сергій Бескрестнов заявив, що Росія свідомо вдарила по мирних людях.

А у ніч проти 2 лютого противник знову атакував Дніпропетровщину. Внаслідок обстрілу є руйнування.