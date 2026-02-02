Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Оккупанты снова ударили по угольному предприятию под Днепром

Оккупанты снова ударили по угольному предприятию под Днепром

Ua ru
Дата публикации 2 февраля 2026 14:21
Россия снова атаковала угольное предприятие в Днепропетровской области
Спасатели. Фото иллюстративное: ГСЧС

Российские оккупанты в понедельник, 2 февраля, второй раз ударили по угольному предприятию ДТЭК в Днепропетровской области. К счастью, люди не пострадали.

Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК в Telegram.

Реклама
Читайте также:

Атака на угольное предприятие

В результате российского обстрела угольного предприятия в Днепропетровской области повреждены административные здания.

null
Пост ДТЭК. Фото: скриншот

Напомним, 1 февраля российские оккупанты ударили по шахтерскому автобусу в Днепропетровской области. Захватчики убили 16 человек.

Советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов заявил, что Россия сознательно ударила по мирным людям.

А в ночь на 2 февраля противник снова атаковал Днепропетровскую область. В результате обстрела есть разрушения.

война шахта Днепропетровская область обстрелы оккупанты ДТЭК
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации