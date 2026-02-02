Россия снова атаковала угольное предприятие в Днепропетровской области

Оккупанты снова ударили по угольному предприятию под Днепром
Российские оккупанты в понедельник, 2 февраля, второй раз ударили по угольному предприятию ДТЭК в Днепропетровской области. К счастью, люди не пострадали.
Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК в Telegram.
Атака на угольное предприятие
В результате российского обстрела угольного предприятия в Днепропетровской области повреждены административные здания.
Напомним, 1 февраля российские оккупанты ударили по шахтерскому автобусу в Днепропетровской области. Захватчики убили 16 человек.
Советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов заявил, что Россия сознательно ударила по мирным людям.
А в ночь на 2 февраля противник снова атаковал Днепропетровскую область. В результате обстрела есть разрушения.
Читайте Новини.LIVE!