Ночные атаки на Днепропетровщине — пострадали 16 человек

ГСЧС тушит пожар в автобусе после атаки. Фото: ГСЧС Днепропетровщины

Россия нанесла повторную атаку по Днепропетровщине, в том числе и по Терновке, где накануне от атаки беспилотника по автобусу пострадали гражданские Российские войска направили дроны и навели артиллерию на ряд населенных пунктов Днепропетровской области, известно о пострадавших.

Об этом сообщил глава ДОР Николай Лукашук.

Утром 2 февраля 2026 года Днепропетровская область подверглась очередным атакам российских войск. В Терновке в результате удара по автобусу с работниками предприятия возросло количество пострадавших - известно, что ранения получили уже 16 человек.

Последствия удара дрона по Терновке 1 февраля. Фото: ГСЧС Днепропетровщины

Ночью российские войска атаковали Терновку ударными беспилотниками. В результате атаки загорелись административное здание и пристройка к нему, информацию о последствиях уточняют соответствующие службы.

Кроме того, беспилотниками агрессор попал по Васильковской громаде Синельниковского района. Там повреждены два частных дома и хозяйственная постройка.

На Никопольщине российская армия применяла артиллерию, FPV-дроны и реактивные системы залпового огня "Град". Под обстрелами находились Никополь, Марганецкая и Покровская громады. Повреждены предприятие и линия электропередачи, обследование пораженных территорий продолжается.

Напомним, в Запорожской ОГА назвали последствия российских атак по региону за сутки.

Также Россия нанесла удары по Черкассам в ночь на 2 января.