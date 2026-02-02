Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Терновка во второй раз оказалась под атакой со стороны России

Терновка во второй раз оказалась под атакой со стороны России

Ua ru
Дата публикации 2 февраля 2026 08:15
Ночные атаки на Днепропетровщине — пострадали 16 человек
ГСЧС тушит пожар в автобусе после атаки. Фото: ГСЧС Днепропетровщины

Россия нанесла повторную атаку по Днепропетровщине, в том числе и по Терновке, где накануне от атаки беспилотника по автобусу пострадали гражданские Российские войска направили дроны и навели артиллерию на ряд населенных пунктов Днепропетровской области, известно о пострадавших.

Об этом сообщил глава ДОР Николай Лукашук.

Реклама
Читайте также:

Россия атаковала Днепропетровскую область

Утром 2 февраля 2026 года Днепропетровская область подверглась очередным атакам российских войск. В Терновке в результате удара по автобусу с работниками предприятия возросло количество пострадавших - известно, что ранения получили уже 16 человек.

Тернівка
Последствия удара дрона по Терновке 1 февраля. Фото: ГСЧС Днепропетровщины

Ночью российские войска атаковали Терновку ударными беспилотниками. В результате атаки загорелись административное здание и пристройка к нему, информацию о последствиях уточняют соответствующие службы.

Кроме того, беспилотниками агрессор попал по Васильковской громаде Синельниковского района. Там повреждены два частных дома и хозяйственная постройка.

На Никопольщине российская армия применяла артиллерию, FPV-дроны и реактивные системы залпового огня "Град". Под обстрелами находились Никополь, Марганецкая и Покровская громады. Повреждены предприятие и линия электропередачи, обследование пораженных территорий продолжается.

Напомним, в Запорожской ОГА назвали последствия российских атак по региону за сутки.

Также Россия нанесла удары по Черкассам в ночь на 2 января.

российские войска Днепропетровская область обстрелы война в Украине пострадавшие
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации