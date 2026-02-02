Відео
Тернівка вдруге опинилася під атакою з боку Росії

Тернівка вдруге опинилася під атакою з боку Росії

Ua ru
Дата публікації: 2 лютого 2026 08:15
Нічні атаки на Дніпропетровщині — постраждали 16 людей
ДСНС гасить пожежу в автобусі після атаки. Фото: ДСНС Дніпропетровщини

Росія завдала повторної атаки по Дніпропетровщині, зокрема й по Тернівці, де напередодні від атаки безпілотника по автобусу постраждали цивільні Російські війська скерували дрони та навели артилерію на низку населених пунктів Дніпропетровської області, відомо про постраждалих.

Про це повідомив голова ДОР Микола Лукашук.

Уранці 2 лютого 2026 року Дніпропетровська область зазнала чергових атак російських військ. У Тернівці внаслідок удару по автобусу з працівниками підприємства зросла кількість постраждалих — відомо, що поранення дістали уже 16 людей.

Тернівка
Наслідки удару дрона по Тернівці 1 лютого. Фото: ДСНС Дніпропетровщини

Уночі російські війська атакували Тернівку ударними безпілотниками. Внаслідок атаки зайнялися адміністративна будівля та прибудова до неї, інформацію щодо наслідків уточнюють відповідні служби.

Крім того, безпілотниками агресор поцілив по Васильківській громаді Синельниківського району. Там пошкоджені два приватні будинки та господарська споруда.

На Нікопольщині російська армія застосовувала артилерію, FPV-дрони та реактивні системи залпового вогню "Град". Під обстрілами перебували Нікополь, Марганецька та Покровська громади. Пошкоджені підприємство й лінія електропередачі, обстеження уражених територій триває.

Нагадаємо, у Запорізькій ОВА назвали наслідки російських атак по регіону за добу.

Також Росія завдала ударів по Черкасах в ніч проти 2 січня.

Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
