Лукашук объяснил, почему невозможно эвакуировать шахты с Днепропетровщины

Добыча угля. Фото: УНИАН

Крупные промышленные предприятия, формирующие значительную часть поступлений в государственный и областной бюджеты, остаются привязанными к Днепропетровской области. Впрочем, в отличие от небольших заводов, металлургические гиганты, горно-обогатительные комбинаты, шахты и добывающие площадки эвакуации не подлежат.

Такое заявление сделал председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук в интервью Новини.LIVE.

Более 50% металлургии Украины сосредоточено на Днепропетровщине

Более половины украинской металлургии сконцентрировано на Днепропетровщине. Поэтому, по словам председателя областного совета Николая Лукашука, разговоры о переносе крупной промышленности оторваны от реальности. Он подчеркнул, что ключевые производственные активы такого масштаба привязаны к конкретной территории и не могут быть релоцированы.

Как пояснил Лукашук, речь идет не об отдельных заводах, а об основе целого промышленного сегмента страны.

"Львиная доля, более 50% всей металлургии страны, всего орнорудного дивизиона, они находятся у нас в регионе", - сказал он.

По этой же логике, релокации не подлежит и добывающая база. Председатель облсовета подчеркнул, что шахты и карьеры нельзя переместить в другой регион, поскольку они напрямую связаны с месторождениями и местом добычи. Именно поэтому, по его оценке, крупные промышленные активы Днепропетровщины остаются неподвижной частью украинской экономики.

Такая же ситуация, по словам Лукашука, и в угольной отрасли. Он заявил, что 80% всех запасов и добычи угля связаны с Западным Донбассом, в частности с Павлоградом и "Павлоградуглем".

"Мы не можем перенести шахты, карьеры. Когда мы даже говорим с вами об угле, то 80% всех запасов и добычи, добычи нашего угля, это Западный Донбасс, это Павлоград, Павлоград уголь. Мы не сможем это никак перенести", — сказал он.

Отметим, что Россия регулярно осуществляет атаки на шахты и работников. Так осенью в 2025 году было несколько таких случаев.

Иногда российские войска применяли комбинированные многочасовые атаки, чтобы уничтожить шахты или сделать невозможным добычу полезных ископаемых.

В феврале Россия ударила дроном по автобусу, который вез работников шахты домой после смены Погибло 15 человек.

В то же время Днепропетровская область стала прибежищем для многих предпринимателей из Луганской и Донецкой областей. Именно туда эвакуировалась значительная часть бизнеса.