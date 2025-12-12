Відео
Головна Новини дня РФ понад шість годин атакувала держшахту — є поранені

РФ понад шість годин атакувала держшахту — є поранені

Дата публікації: 12 грудня 2025 14:16
Росія понад шість годин атакувала українську шахту — які наслідки
Ліквідація пожежі. Ілюстративне фото: ДСНС

Російські війська понад шість годин безперервно атакували безпілотниками державне вугледобувне підприємство. Внаслідок атаки постраждали двоє людей.

Про це повідомив заступник міністра енергетики Роман Андарак під час брифінгу в п'ятницю, 12 грудня.

Росія атакувала державну шахту

Як повідомив заступник міністра, атака тривала понад шість годин, протягом яких зафіксовано приблизно 18 влучань у територію шахти. Унаслідок ударів виникла масштабна пожежа, двоє працівників отримали поранення.

Крім цього, російські війська продовжили удари по енергетичній інфраструктурі на півдні країни. У ніч проти 12 грудня під обстріл потрапили об'єкти на Одещині, що призвело до знеструмлення 90 тисяч домівок.

Андарак зазначив, що протягом року по Україні було випущено 1,8 тис. ракет, 50 тис. дронів та здійснено близько 4,5 тис. атак на енергетичну інфраструктуру

"Лише цього року росіяни випустили по Україні 1800 ракет, 50 тис. БПЛА і 4,5 тис. разів намагалися знищити наші енергетичні об’єкти", — сказав він.

Попри це, фахівці продовжують відновлювальні та захисні роботи, а також впроваджують нові рішення для захисту та підсилення енергетики.

"Ми вже виконали ремонтну кампанію, плани імпорту газу до кінця цього року та змогли законтрактувати приблизно 50% потреби в газі на наступний рік", — зазначив Андарак.

Нагадаємо, в ніч проти 12 грудня армія РФ атакувала Павлоград на Дніпропетровщині — є руйнування та жертви.

Загалом цієї ночі російська армія випустила понад 80 ударних БпЛА по території України.

Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
