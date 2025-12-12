Відео
Головна Новини дня Росія атакувала Павлоград — є загиблий та постраждалі

Росія атакувала Павлоград — є загиблий та постраждалі

Ua ru
Дата публікації: 12 грудня 2025 09:06
Вибухи у Дніпропетровській області 12 грудня — які наслідки атаки РФ
Пожежа від дронової атаки. Фото: Дніпропетровська ОВА

Росія у ніч проти 12 грудня вчергове атакувала Дніпропетровську область. Внаслідок російських дронових атак в області є руйнування та жертви.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко.

Читайте також:

Наслідки вибухів від дронових атак РФ у Нікополі та Павлограді

Вночі російські війська атакували Павлоград безпілотниками. Унаслідок удару загинув 71-річний місцевий житель. Влада висловила співчуття родині загиблого.

Павлоград атака РФ
Руїни будинку після атаки. Фото: Дніпропетровська ОВА
Павлоград атака
Рятувальник на місці виклику. Фото: Дніпропетровська ОВА

Постраждали ще четверо людей — чоловік і троє жінок. Серед них 54-річна мешканка Павлограда, яка дістала опіки й перебуває у важкому стані.

Після удару спалахнули п’ять приватних домоволодінь, один будинок зруйнований повністю. Рятувальники загасили всі пожежі.

Через атаку дрона загорілася також прибудова до гаража у Васильківській громаді Синельниківського району.

Ввечері напередодні російські війська продовжували обстрілювати Нікопольський район. Вибухи пролунали у районному центрі та Покровській громаді. Пошкоджені приватний будинок і легковий автомобіль.

Нагадаємо, кілька днів тому російські війська атакували Дніпропетровську область, були жертви та поранені.

Також потужні вибухи лунали в Одесі через атаку російських БпЛА 12 грудня. 

смерть пожежа Дніпропетровська область обстріли дрони війна в Україні
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
