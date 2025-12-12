Вибухи у Дніпропетровській області 12 грудня — які наслідки атаки РФ

Росія атакувала Павлоград — є загиблий та постраждалі
Росія у ніч проти 12 грудня вчергове атакувала Дніпропетровську область. Внаслідок російських дронових атак в області є руйнування та жертви.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко.
Наслідки вибухів від дронових атак РФ у Нікополі та Павлограді
Вночі російські війська атакували Павлоград безпілотниками. Унаслідок удару загинув 71-річний місцевий житель. Влада висловила співчуття родині загиблого.
Постраждали ще четверо людей — чоловік і троє жінок. Серед них 54-річна мешканка Павлограда, яка дістала опіки й перебуває у важкому стані.
Після удару спалахнули п’ять приватних домоволодінь, один будинок зруйнований повністю. Рятувальники загасили всі пожежі.
Через атаку дрона загорілася також прибудова до гаража у Васильківській громаді Синельниківського району.
Ввечері напередодні російські війська продовжували обстрілювати Нікопольський район. Вибухи пролунали у районному центрі та Покровській громаді. Пошкоджені приватний будинок і легковий автомобіль.
Нагадаємо, кілька днів тому російські війська атакували Дніпропетровську область, були жертви та поранені.
Також потужні вибухи лунали в Одесі через атаку російських БпЛА 12 грудня.
