Атака РФ на Дніпропетровщину 10 грудня — загинув чоловік

Наслідки атаки РФ на Дніпропетровщину. Фото: ДСНС

Російські окупанти вкотре атакували Дніпропетровську область. Внаслідок ворожого обстрілу загинув чоловік, також є поранені серед цивільного населення.

Про це інформує очільник Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко у Telegram у середу, 10 грудня.

Рятувальники ліквідовують пожежу внаслідок атаки РФ. Фото: ДСНС

Атака РФ на Дніпропетровщину — які наслідки

За інформацією очільника ОВА, у Зеленодольській громаді Криворіжжя через атаку РФ загинув чоловік. На населений пункт російські окупанти скерували FPV-дрон. Понівечив газогін.

Крім того, у Нікопольському районі постраждали чоловіки 23 та 39 років. Їм надали необхідну допомогу.

Удари росіян прийшлися по самому Нікополю, Марганецькій, Покровській, Червоногригорівській громадах. Серед пошкодженого там — інфраструктура та сільськогосподарське підприємство. Зайнявся приватний будинок. Зачепило лінії електропередач й авто.

Минулося без поранених у Самарівському районі. Його агресор атакував БпЛА. Виникла пожежа на одному з підприємств.

Руйнування внаслідок атаки РФ на Дніпропетровщину. Фото: ДСНС

Нагадаємо, що 9 грудня російські війська завдали ударів по Сумській області, внаслідок чого є поранені.

Також 9 грудня російські армійці масовано атакували Запорізьку область — окупанти завдали по регіону понад 600 ударів.