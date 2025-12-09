На Сумщині задокументували 105 атак з боку РФ за добу — деталі про наслідки

Наслідки атаки Росії на Сумську область. Фото: Нацполіція України

Росія завдала серії масованих ударів по Сумській області протягом минулої доби. Зафіксовано 105 атак по 33 населених пунктах, відомо про поранених серед мирних мешканців та нові руйнування у громадах.

Про це повідомила пресслужба Національної поліції України.

Наслідки атаки Росії по Сумщині

У Сумській громаді під час серії ударів FPV-дронами та безпілотниками ударного типу, постраждали двоє цивільних — чоловік 40 років та 35-річна жінка.

Окрім того, російські атаки спричинили пошкодження критичного інфраструктурного об’єкта, приватного будинку, вибили скління у двох магазинах, зачепили нежитлову споруду, легковий автомобіль і лінію електропередач.

Наслідки атаки. Фото: Нацполіція України

Поліцейський документує наслідки атаки. Фото: Нацполіція України

Окремо поліцейські задокументували наслідки обстрілу Річківської громади, де ударні безпілотники влучили по житловому сектору та господарських спорудах. Там було пошкоджено два приватні будинки та складське приміщення.

Нагадаємо, під масованими російськими атаками впродовж доби опинилась й Запорізька область. В ОВА назвали наслідки.

Вчора, 8 грудня, у Сумській області російський дрон влетів у багатоповерхівку.