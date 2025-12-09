Видео
РФ атаковала на Сумщине критический объект — есть раненые

РФ атаковала на Сумщине критический объект — есть раненые

Ua ru
Дата публикации 9 декабря 2025 08:45
На Сумщине задокументировали 105 атак со стороны РФ за сутки — детали о последствиях
Последствия атаки России на Сумскую область. Фото: Нацполиция Украины

Россия нанесла серии массированных ударов по Сумской области за прошедшие сутки. Зафиксировано 105 атак по 33 населенным пунктам, известно о раненых среди мирных жителей и новых разрушениях в общинах.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

Читайте также:

Последствия атаки России по Сумской области

В Сумской общине во время серии ударов FPV-дронами и беспилотниками ударного типа, пострадали двое гражданских — мужчина 40 лет и 35-летняя женщина.

Кроме того, российские атаки вызвали повреждения критического инфраструктурного объекта, частного дома, выбили остекление в двух магазинах, задели нежилое сооружение, легковой автомобиль и линию электропередач.

Наслідки обстрілів Сумська область
Последствия атаки. Фото: Нацполиция Украины
Сумська область
Полицейский документирует последствия атаки. Фото: Нацполиция Украины

Отдельно полицейские задокументировали последствия обстрела Речковской громады, где ударные беспилотники попали по жилому сектору и хозяйственным постройкам. Там были повреждены два частных дома и складское помещение.

Напомним, под массированными российскими атаками в течение суток оказалась и Запорожская область. В ОВА назвали последствия.

Вчера, 8 декабря, в Сумской области российский дрон влетел в многоэтажку.

Сумская область обстрелы война в Украине Россия атака
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
