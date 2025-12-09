У Запорізькій області масові руйнування через обстріли — що відомо

Наслідки атаки РФ по Запоріжжю 8 грудня. Фото: Запорізька ОВА

У Запоріжжі та Вільнянську внаслідок серії російських атак поранення отримали 16 людей. Протягом доби російські війська продовжували масовано бити по населених пунктах Запорізької області, завдавши загалом 642 удари по 26 територіальних громадах.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Реклама

Читайте також:

Наслідки російських атак по Запорізькій області за добу 8 грудня

Російська авіація здійснила 13 ударів по низці населених пунктів, серед яких Запоріжжя, Вільнянськ, Тернівка, Гуляйполе, Залізничне, Тернувате, Косівцеве, Різдв’янка та Верхня Терса. Частина атак припала на житлові квартали та об'єкти цивільної інфраструктури.

Наслідки атаки РФ. Фото: ДСНС Запоріжжя

Окрім того, росіяни активно застосовували безпілотники для атак. Загалом зафіксовано 407 атак дронів різних типів, переважно FPV. Під ворожі удари потрапили Запоріжжя, Кушугум, Червонодніпровка, Біленьке, Степногірськ, Приморське, Степове, Гуляйполе, Новоандріївка, Новоданилівка, Мала Токмачка, Чарівне, Зелене, Варварівка, Солодке, Прилуки та Успенівка.

Зруйнований будинок. Фото: Запорізька ОВА

Крім того, російські війська здійснили чотири обстріли з реактивних систем залпового вогню по Степовому, Малій Токмачці, Білогір’ю та Добропіллю.

Також за добу окупанти випустили 218 снарядів з артилерії по Червонодніпровці, Степногірську, Приморському, Степовому, Гуляйполю, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Чарівному, Зеленому, Варварівці, Солодкому та Прилуках.

Місцева влада повідомила про 130 звернень від цивільних громадян щодо пошкодженого житла, знищених автівок та зруйнованих об’єктів інфраструктури внаслідок обстрілів.

Нагадаємо, вчора, 8 грудня, в Запорізькій області пролунав гучний вибух. Внаслідок атаки поранення дістало кілька цивільних, у житловому кварталі є численні руйнування та пошкодження.