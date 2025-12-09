Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Компанії
Львів
Медцентр
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Росія завдала 642 удари по Запорізькій області за добу — наслідки

Росія завдала 642 удари по Запорізькій області за добу — наслідки

Ua ru
Дата публікації: 9 грудня 2025 07:56
У Запорізькій області масові руйнування через обстріли — що відомо
Наслідки атаки РФ по Запоріжжю 8 грудня. Фото: Запорізька ОВА

У Запоріжжі та Вільнянську внаслідок серії російських атак поранення отримали 16 людей. Протягом доби російські війська продовжували масовано бити по населених пунктах Запорізької області, завдавши загалом 642 удари по 26 територіальних громадах.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Реклама
Читайте також:

Наслідки російських атак по Запорізькій області за добу 8 грудня

Російська авіація здійснила 13 ударів по низці населених пунктів, серед яких Запоріжжя, Вільнянськ, Тернівка, Гуляйполе, Залізничне, Тернувате, Косівцеве, Різдв’янка та Верхня Терса. Частина атак припала на житлові квартали та об'єкти цивільної інфраструктури.

Запорізька область обстріли
Наслідки атаки РФ. Фото: ДСНС Запоріжжя

Окрім того, росіяни активно застосовували безпілотники для атак. Загалом зафіксовано 407 атак дронів різних типів, переважно FPV. Під ворожі удари потрапили Запоріжжя, Кушугум, Червонодніпровка, Біленьке, Степногірськ, Приморське, Степове, Гуляйполе, Новоандріївка, Новоданилівка, Мала Токмачка, Чарівне, Зелене, Варварівка, Солодке, Прилуки та Успенівка.

Обстріли Запорізької області
Зруйнований будинок. Фото: Запорізька ОВА

Крім того, російські війська здійснили чотири обстріли з реактивних систем залпового вогню по Степовому, Малій Токмачці, Білогір’ю та Добропіллю.

Також за добу окупанти випустили 218 снарядів з артилерії по Червонодніпровці, Степногірську, Приморському, Степовому, Гуляйполю, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Чарівному, Зеленому, Варварівці, Солодкому та Прилуках.

Місцева влада повідомила про 130 звернень від цивільних громадян щодо пошкодженого житла, знищених автівок та зруйнованих об’єктів інфраструктури внаслідок обстрілів.

Нагадаємо, вчора, 8 грудня, в Запорізькій області пролунав гучний вибух.  Внаслідок атаки поранення дістало кілька цивільних, у житловому кварталі є численні руйнування та пошкодження. 

Запоріжжя Запорізька область обстріли дрони атака
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації