В Запорожской области массовые разрушения из-за обстрелов — что известно

Последствия атаки РФ по Запорожью 8 декабря. Фото: Запорожская ОГА

В Запорожье и Вольнянске в результате серии российских атак ранения получили 16 человек. В течение суток российские войска продолжали массированно бить по населенным пунктам Запорожской области, нанеся всего 642 удара по 26 территориальным громадам.

Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров.

Последствия российских атак по Запорожской области за сутки 8 декабря

Российская авиация осуществила 13 ударов по ряду населенных пунктов, среди которых Запорожье, Вольнянск, Терновка, Гуляйполе, Железнодорожное, Терноватое, Косовцево, Рождественка и Верхняя Терса. Часть атак пришлась на жилые кварталы и объекты гражданской инфраструктуры.

Последствия атаки РФ. Фото: ГСЧС Запорожья

Кроме того, россияне активно применяли беспилотники для атак. Всего зафиксировано 407 атак дронов различных типов, преимущественно FPV. Под вражеские удары попали Запорожье, Кушугум, Червоноднепровка, Беленькое, Степногорск, Приморское, Степное, Гуляйполе, Новоандреевка, Новоданиловка, Малая Токмачка, Волшебное, Зеленое, Варваровка, Сладкое, Прилуки и Успеновка.

Разрушенный дом. Фото: Запорожская ОВА

Кроме того, российские войска совершили четыре обстрела из реактивных систем залпового огня по Степному, Малой Токмачке, Белогорью и Доброполью.

Также за сутки оккупанты выпустили 218 снарядов из артиллерии по Червоноднепровке, Степногорску, Приморскому, Степному, Гуляйполю, Новоандреевке, Новоданиловке, Малой Токмачке, Чаривному, Зеленому, Варваровке, Сладкому и Прилукам.

Местные власти сообщили о 130 обращениях от гражданских граждан относительно поврежденного жилья, уничтоженных автомобилей и разрушенных объектов инфраструктуры в результате обстрелов.

Напомним, вчера, 8 декабря, в Запорожской области прогремел громкий взрыв. В результате атаки ранения получили несколько гражданских, в жилом квартале есть многочисленные разрушения и повреждения.