Вибухи у Запорізькій області 8 грудня — що відомо про атаку на регіон

У понеділок, 8 грудня, в Запорізькій області пролунали потужні вибухи. В регіоні було оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування керованих авіаційних бомб.

Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров в Telegram.

Що відомо про вибухи на Запоріжжі

"Вибухи у Запорізькій області. До відбою залишайтеся у безпечних місцях", — написав Федоров.

Повідомлення Івана Федорова про вибухи у Запорізькій області. Фото: скриншот

Раніше у Повітряних силах ЗСУ повідомляли про загрозу застосування ворогом керованих авіабомб у Запорізькій області. Станом на 12:41 в області досі триває повітряна тривога. Жителів регіону просять перебувати в укриттях.

Карта повітряних тривог станом на 8 грудня, 12:41. Фото: скриншот

