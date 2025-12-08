Відео
Україна
Головна Новини дня На Запоріжжі пролунали потужні вибухи — що відомо

На Запоріжжі пролунали потужні вибухи — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 8 грудня 2025 12:43
Вибухи у Запорізькій області 8 грудня — що відомо про атаку на регіон
Дим через вибух у місті. Фото ілюстративне: кадр з відео

У понеділок, 8 грудня, в Запорізькій області пролунали потужні вибухи. В регіоні було оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування керованих авіаційних бомб.

Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров в Telegram.

Читайте також:

Що відомо про вибухи на Запоріжжі

"Вибухи у Запорізькій області. До відбою залишайтеся у безпечних місцях", — написав Федоров.

Що відомо про вибухи у Запорізькій області 8 грудня
Повідомлення Івана Федорова про вибухи у Запорізькій області. Фото: скриншот

Раніше у Повітряних силах ЗСУ повідомляли про загрозу застосування ворогом керованих авіабомб у Запорізькій області. Станом на 12:41 в області досі триває повітряна тривога. Жителів регіону просять перебувати в укриттях.

Що відомо про вибухи у Запорізькій області 8 грудня
Карта повітряних тривог станом на 8 грудня, 12:41. Фото: скриншот

Нагадаємо, раніше ми писали про те, скільки дронів збила ППО в ніч проти 8 грудня. Росіяни атакували українські міста 149 безпілотниками.

Також ми розповідали про те, що росіяни вдарили по Дніпропетровщині ввечері 7 грудня. Через обстріл загинув чоловік.

вибух Запорізька область Іван Федоров війна в Україні атака
Ольга Антоновська - редактор
Автор:
Ольга Антоновська
