Вибухи у Запорізькій області 8 грудня — що відомо про атаку на регіон

На Запоріжжі пролунали потужні вибухи — що відомо
У понеділок, 8 грудня, в Запорізькій області пролунали потужні вибухи. В регіоні було оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування керованих авіаційних бомб.
Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров в Telegram.
Що відомо про вибухи на Запоріжжі
"Вибухи у Запорізькій області. До відбою залишайтеся у безпечних місцях", — написав Федоров.
Раніше у Повітряних силах ЗСУ повідомляли про загрозу застосування ворогом керованих авіабомб у Запорізькій області. Станом на 12:41 в області досі триває повітряна тривога. Жителів регіону просять перебувати в укриттях.
