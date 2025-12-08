Взрывы в Запорожской области 8 декабря — что известно об атаке на регион

На Запорожье прогремели мощные взрывы — что известно
В понедельник, 8 декабря, в Запорожской области прогремели мощные взрывы. В регионе была объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения управляемых авиационных бомб.
Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров в Telegram.
Что известно о взрывах в Запорожье
"Взрывы в Запорожской области. До отбоя оставайтесь в безопасных местах", — написал Федоров.
Ранее в Воздушных силах ВСУ сообщали об угрозе применения врагом управляемых авиабомб в Запорожской области. По состоянию на 12:41 в области до сих пор продолжается воздушная тревога. Жителей региона просят находиться в укрытиях.
Напомним, ранее мы писали о том, сколько дронов сбила ПВО в ночь на 8 декабря. Россияне атаковали украинские города 149 беспилотниками.
Также мы рассказывали о том, что россияне ударили по Днепропетровщине вечером 7 декабря. Из-за обстрела погиб мужчина.
