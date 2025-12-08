Взрывы в Запорожской области 8 декабря — что известно об атаке на регион

Дым из-за взрыва в городе. Фото иллюстративное: кадр из видео

В понедельник, 8 декабря, в Запорожской области прогремели мощные взрывы. В регионе была объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения управляемых авиационных бомб.

Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров в Telegram.

Что известно о взрывах в Запорожье

"Взрывы в Запорожской области. До отбоя оставайтесь в безопасных местах", — написал Федоров.

Сообщение Ивана Федорова о взрывах в Запорожской области. Фото: скриншот

Ранее в Воздушных силах ВСУ сообщали об угрозе применения врагом управляемых авиабомб в Запорожской области. По состоянию на 12:41 в области до сих пор продолжается воздушная тревога. Жителей региона просят находиться в укрытиях.

Карта воздушных тревог по состоянию на 8 декабря, 12:41. Фото: скриншот

