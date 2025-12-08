Видео
На Запорожье прогремели мощные взрывы — что известно

На Запорожье прогремели мощные взрывы — что известно

Ua ru
Дата публикации 8 декабря 2025 12:43
Взрывы в Запорожской области 8 декабря — что известно об атаке на регион
Дым из-за взрыва в городе. Фото иллюстративное: кадр из видео

В понедельник, 8 декабря, в Запорожской области прогремели мощные взрывы. В регионе была объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения управляемых авиационных бомб.

Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров в Telegram.

Читайте также:

Что известно о взрывах в Запорожье

"Взрывы в Запорожской области. До отбоя оставайтесь в безопасных местах", — написал Федоров.

Що відомо про вибухи у Запорізькій області 8 грудня
Сообщение Ивана Федорова о взрывах в Запорожской области. Фото: скриншот

Ранее в Воздушных силах ВСУ сообщали об угрозе применения врагом управляемых авиабомб в Запорожской области. По состоянию на 12:41 в области до сих пор продолжается воздушная тревога. Жителей региона просят находиться в укрытиях.

Що відомо про вибухи у Запорізькій області 8 грудня
Карта воздушных тревог по состоянию на 8 декабря, 12:41. Фото: скриншот

Напомним, ранее мы писали о том, сколько дронов сбила ПВО в ночь на 8 декабря. Россияне атаковали украинские города 149 беспилотниками.

Также мы рассказывали о том, что россияне ударили по Днепропетровщине вечером 7 декабря. Из-за обстрела погиб мужчина.

Ольга Антоновская - редактор
Автор:
Ольга Антоновская
