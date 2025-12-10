Атака РФ на Днепропетровщину 10 декабря — погиб мужчина

РФ атаковала Днепропетровскую область — есть погибший и раненые
Российские оккупанты в очередной раз атаковали Днепропетровскую область. В результате вражеского обстрела погиб человек, также есть раненые среди гражданского населения.
Об этом информирует глава Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко в Telegram в среду, 10 декабря.
Атака РФ на Днепропетровскую область — какие последствия
По информации главы ОВА, в Зеленодольской общине Криворожья из-за атаки РФ погиб человек. На населенный пункт российские оккупанты направили FPV-дрон. Повредил газопровод.
Кроме того, в Никопольском районе пострадали мужчины 23 и 39 лет. Им оказали необходимую помощь.
Удары россиян пришлись по самому Никополю, Марганецкой, Покровской, Червоногригорьевской громадах. Среди поврежденного там — инфраструктура и сельскохозяйственное предприятие. Загорелся частный дом. Зацепило линии электропередач и авто.
Обошлось без раненых в Самаровском районе. Его агрессор атаковал БпЛА. Возник пожар на одном из предприятий.
Напомним, что 9 декабря российские войска нанесли удары по Сумской области, в результате чего есть раненые.
Также 9 декабря российские армейцы массированно атаковали Запорожскую область — оккупанты нанесли по региону более 600 ударов.
