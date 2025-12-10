Видео
Главная Новости дня РФ атаковала Днепропетровскую область — есть погибший и раненые

РФ атаковала Днепропетровскую область — есть погибший и раненые

Ua ru
Дата публикации 10 декабря 2025 08:51
Атака РФ на Днепропетровщину 10 декабря — погиб мужчина
Последствия атаки РФ на Днепропетровскую область. Фото: ГСЧС

Российские оккупанты в очередной раз атаковали Днепропетровскую область. В результате вражеского обстрела погиб человек, также есть раненые среди гражданского населения.

Об этом информирует глава Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко в Telegram в среду, 10 декабря.

Атака РФ на Дніпропетровщину 10 грудня
Спасатели ликвидируют пожар в результате атаки РФ. Фото: ГСЧС

Атака РФ на Днепропетровскую область — какие последствия

По информации главы ОВА, в Зеленодольской общине Криворожья из-за атаки РФ погиб человек. На населенный пункт российские оккупанты направили FPV-дрон. Повредил газопровод.

Кроме того, в Никопольском районе пострадали мужчины 23 и 39 лет. Им оказали необходимую помощь.

Удары россиян пришлись по самому Никополю, Марганецкой, Покровской, Червоногригорьевской громадах. Среди поврежденного там — инфраструктура и сельскохозяйственное предприятие. Загорелся частный дом. Зацепило линии электропередач и авто.

Обошлось без раненых в Самаровском районе. Его агрессор атаковал БпЛА. Возник пожар на одном из предприятий.

Обстріл Дніпропетровщини 10 грудня
Разрушения в результате атаки РФ на Днепропетровскую область. Фото: ГСЧС

Напомним, что 9 декабря российские войска нанесли удары по Сумской области, в результате чего есть раненые.

Также 9 декабря российские армейцы массированно атаковали Запорожскую область — оккупанты нанесли по региону более 600 ударов.

Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
